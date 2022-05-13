有股東於會上查詢會否可更容易購入男團MIRROR演唱會門票，李澤楷表示，MIRROR演唱會門票在兩分鐘內售罄，公司目前會視乎需求及股東利益，從而考慮未來會否增加演唱會次數及門票供應。他指出，了解到今次售票情況相當迅速，公司會適當作出調整，讓更多客戶可以觀看到演唱會。

李澤楷又直言，旗下ViuTV成功不單止靠MIRROR，亦有許多有潛力的藝人，並指ViuTV業務發展不錯，免費電視業務EBITDA自去年起轉盈，較公司預期提早兩年達成。

有股東問及藝人發展管理方針，李澤楷表示，事實上男團MIRROR正處於收成期，公司在其他組合方面則處於投資期。問及拍劇成本及發展大網，李澤楷表示，「黃Viu 」目前在東南亞OTT市場位於第一或第二名位置，注意到同業均會投放大量資金及成本製作自家劇集方面。李澤楷稱，公司在拍劇成本策略方面會持謹慎投資態度，與競爭對手做法未必一樣。

派息方面，李澤楷稱，儘管在疫情衝擊下，但現時公司現金流表現穩定，了解到公司有數個項目正在投資期，但公司會持續將香港電訊收到的股息回饋電盈股東，派息政策短期不會改變。

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