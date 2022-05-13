中國第一季生產表現與疫情前增速基本持平，但受疫情防控措施影響，工業增加值3月按年增速回落至5%，較1-2月明顯下降。今年4月，全國整車貨運指數較去年同期下降26.6%，製造業PMI中的供應商配送時間指數大幅降至4月的37.2，表明製造業原材料供應商交貨時間明顯放慢。該數據為有記錄以來的次低值，僅高於2020年2月。預期短期內物流和供應鏈緊張將對工業生產經營活動帶來較大影響。

另外，中國4月出口增速進一步下行，進口總額與去年持平。主要是由於國內疫情防控趨嚴導致內需偏弱、港口擁堵使得報關延遲、以及全球能源價格上漲影響進口需求。疊加去年高基數效應，該行預期今年中國出口增速將繼續放緩。但全球經濟仍處復蘇之中，國際市場對中國產品的需求依然強勁，中國出口仍將保持一定韌性。

貨幣政策方面，該行預期貨幣政策將繼續加大發力。總量方面，仍存在繼續降準降息的空間，進一步提高銀行信貸投放能力；結構方面，央行將加大對重點領域和薄弱環節的支持力度，推動科技創新再貸款和普惠養老專項再貸款，用好普惠小微貸款支持工具，增加支農支小再貸款，實施好碳減排支持工具和支持煤炭清潔高效利用專項再貸款等。

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