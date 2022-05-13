信中提及，林智剛早於1997年加入花旗銀行，從事「管理培訓生（Management Trianee）」一職；打滾長達25年，並獲委任香港地區總經理。林智剛在該行國際財富管理業務亦扮演重要角色，並帶領香港分部持續成為集團顧客特許經營權重要的一部分；另林智剛帶頭進行不同創新策略，以推動該行數碼化轉型。

另一方面，花旗集團宣佈委任鍾月英為香港區保險業務主管，即時生效。作為該部門香港區主管，鍾月英專責推動及管理香港花旗銀行保險業務的拓展、銷售、行銷渠道及產品質素的範疇。

資料顯示，鍾月英於重新加入花旗銀行前為保誠保險有限公司的首席多元行銷總監，負責監督公司的銀行保險業務。

鍾月英擁有超過20年豐富的金融服務業務管理經驗，早年於美國運通成為管理培訓生並開展其事業，隨後於多間大型企業及金融機構出任不同的市場推廣及管理層要職。

鍾氏將向花旗集團亞太區及歐洲、中東及非洲地區保險業務主管Sujoy Ghosh及香港花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊匯報。

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