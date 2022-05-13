moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

香港下調全年GDP增長 首季GDP按季跌幅多過預期

港府公布，第一季度經濟按年跌3.0%，差過預期的2.9%，按年亦跌4%，符預期。政府指，鑑於第一季表現遜於預期，同時考慮到出口前景惡化但本地經濟活動應會逐步恢復，今年實質本地生產總值增長預測由《財政預算案》公布的2%至3.5%，向下修訂至1%至2%。基本消費物價通脹率和整體消費物價通脹率的預測分別維持在2%及2.1%。

政府指，香港經濟在第一季明顯惡化。外圍方面，環球需求增長減慢，加上疫情對跨境運輸造成干擾，顯著拖累出口表現。本地方面，本地第五波疫情及因而實施的限制措施，嚴重打擊廣泛的經濟活動和經濟氣氛。實質本地生產總值按年收縮4.0%，逆轉先前四季的增長趨勢。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值下跌3.0%。

整體貨物出口在第一季急劇惡化，按年實質下跌4.5%。輸往內地的出口轉為急跌，輸往美國、歐盟和亞洲其他主要市場的出口增長放緩。隨着環球經濟增長減慢、貨運往來縮減，以及跨境金融及集資活動減弱，服務輸出按年實質收縮2.8%。

內部需求明顯轉弱。市面人流劇減，加上勞工市場情況惡化，私人消費開支轉為錄得5.5%的按年實質跌幅。營商氣氛轉差，整體投資開支的按年實質跌幅擴大至8.4%。

勞工市場嚴重受壓。經季節性調整的失業率由2021年第四季的4.0%顯著上升至2022年第一季的5.0%，逆轉自2021年年初以來的下跌趨勢。大部分主要行業的失業率上升，尤其是與消費及旅遊相關行業，藝術、娛樂及康樂活動業，以及建造業。就業不足率亦由1.7%明顯上升至3.1%。

展望未來，環球經濟前景轉差，或會繼續影響香港的出口表現。烏克蘭局勢持續緊張料會使國際能源和商品價格維持高企，加劇對供應鏈及運輸的干擾，並打擊經濟氣氛。面對通脹加劇，主要央行料將加快收緊貨幣政策，進一步壓抑環球經濟增長。環球疫情的演變和中美關係的發展也會增添不確定性。不過，隨着本地疫情好轉，內地與香港之間跨境運輸不暢的情況可望逐漸緩解，從而為對外貿易提供一些紓緩。

基本綜合消費物價指數在第一季按年上升1.6%，升幅高於上一季的1.2%。在疫情對供應造成短暫干擾的情況下，基本食品價格顯著上升。能源相關項目和衣履的價格亦錄得顯著升幅。儘管如此，其他主要組成項目承受的價格壓力大致受控。展望未來，在地緣政治局勢升溫及供應鏈瓶頸的影響下，許多主要經濟體的通脹仍處於高水平，或會使外圍價格壓力持續高企。不過，由於本地成本壓力仍然大致輕微，總體而言通脹在短期內應會維持溫和。2022年基本消費物價通脹率和整體消費物價通脹率的預測分別維持在2%及2.1%，與《財政預算案》公布的預測相同。

 

其他報道

富士康：中國防疫限制令其物流受阻 

恒指收市升518點 北水第5日流入 恒指全周跌103點 科指則轉升

煤氣推1000萬餐飲券計劃 料惠及5萬基層家庭

「鱷王」達利歐旗下理財辦公室據報在新加坡招聘職位

馬斯克諷刺美國老人政治 「總統候選人年齡不能到8000歲」

Gourmeta伙佳民再推餐飲NFT體驗

花旗內部信確認林智剛6月中離任 

滬指以近日中高位收市 全周升2.8%

畢馬威料中國次季經濟下行壓力加大 疫情影響復蘇步伐

時代中國旗下兩債券擬增設第3年末回售權