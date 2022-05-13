政府指，香港經濟在第一季明顯惡化。外圍方面，環球需求增長減慢，加上疫情對跨境運輸造成干擾，顯著拖累出口表現。本地方面，本地第五波疫情及因而實施的限制措施，嚴重打擊廣泛的經濟活動和經濟氣氛。實質本地生產總值按年收縮4.0%，逆轉先前四季的增長趨勢。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值下跌3.0%。

整體貨物出口在第一季急劇惡化，按年實質下跌4.5%。輸往內地的出口轉為急跌，輸往美國、歐盟和亞洲其他主要市場的出口增長放緩。隨着環球經濟增長減慢、貨運往來縮減，以及跨境金融及集資活動減弱，服務輸出按年實質收縮2.8%。

內部需求明顯轉弱。市面人流劇減，加上勞工市場情況惡化，私人消費開支轉為錄得5.5%的按年實質跌幅。營商氣氛轉差，整體投資開支的按年實質跌幅擴大至8.4%。

勞工市場嚴重受壓。經季節性調整的失業率由2021年第四季的4.0%顯著上升至2022年第一季的5.0%，逆轉自2021年年初以來的下跌趨勢。大部分主要行業的失業率上升，尤其是與消費及旅遊相關行業，藝術、娛樂及康樂活動業，以及建造業。就業不足率亦由1.7%明顯上升至3.1%。

展望未來，環球經濟前景轉差，或會繼續影響香港的出口表現。烏克蘭局勢持續緊張料會使國際能源和商品價格維持高企，加劇對供應鏈及運輸的干擾，並打擊經濟氣氛。面對通脹加劇，主要央行料將加快收緊貨幣政策，進一步壓抑環球經濟增長。環球疫情的演變和中美關係的發展也會增添不確定性。不過，隨着本地疫情好轉，內地與香港之間跨境運輸不暢的情況可望逐漸緩解，從而為對外貿易提供一些紓緩。

基本綜合消費物價指數在第一季按年上升1.6%，升幅高於上一季的1.2%。在疫情對供應造成短暫干擾的情況下，基本食品價格顯著上升。能源相關項目和衣履的價格亦錄得顯著升幅。儘管如此，其他主要組成項目承受的價格壓力大致受控。展望未來，在地緣政治局勢升溫及供應鏈瓶頸的影響下，許多主要經濟體的通脹仍處於高水平，或會使外圍價格壓力持續高企。不過，由於本地成本壓力仍然大致輕微，總體而言通脹在短期內應會維持溫和。2022年基本消費物價通脹率和整體消費物價通脹率的預測分別維持在2%及2.1%，與《財政預算案》公布的預測相同。

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