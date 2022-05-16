個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.76%，折合報360.62元；阿里巴巴（9988）升5.03%，折合報86.34元；美團（3690）升2.34%，折合報171.52元；匯控（0005）升0.97%，折合報48.21元；建行（0939）跌0.15%，折合報5.45元。

道期現升0.102%；標期現升0.15%；納期現升0.46%。日股現升1.35%，韓股現升0.45%，澳股現升0.81%。

紐油現升0.2%或0.23美元，報110.72美元；布油現升0.16%或0.18美元，報111.73美元；金價現升0.08%或1.5美元，報1813.29美元；美國10年期債息現升0.81%或0.0237厘，報2.9422厘；。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，中電（0002）、敏華控股（1999）、偉易達（0303）、楓葉教育（1317）等。

譚仔（2217）少賺29%，調整後升17%，派末期息11.4仙。

人行減首套房貸利率，降至最低4.4%；中國證券報：分析料房貸利率仍有下調空間。留意內房。

中國4月新增人民幣貸款6454億元，遠遜預期，房貸大減4022億。留意內銀。

傳匯控（0005）將以成本高費時長，反駁分拆建議。

橋水去季增持321萬股阿里巴巴（9988）ADR，連續兩季增持。

福晟（0627）擬股權重組易手，順安集團或成大股東。

平保（2318）首4個月原保險保費收入按年升0.7%，新華保險升3.8%。

和記電訊（0215）旗下3香港宣布，5G網絡伸延至東鐵線過海段。

世茂（0813）4月合約銷售額按年跌76%。

太平洋航運（2343）：主席唐寶麟將退任，正物色繼任人。

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