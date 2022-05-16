政府公布在政府綠色債券計劃下發行首批綠色零售債券的認購及配發結果，當局收到48.84萬份有效申請，申請的債券本金總額為325.67億元。按照配發機制，全部有效申請最多可獲配發五手債券。15.08萬份認購四手或以下債券的申請，均將獲全數配發所申請的債券。餘下的33.75萬份認購4手以上的申請，均將先獲發四手債券並進行抽籤，其中19.43萬份申請將獲配發多一手債券。
政府公布，有效申請中，有31.98萬份或242.99億元認購經由銀行申請，由證券經紀提出的認購申請則有16.86萬份或82.69億元。
首批綠色零售債券的最終發行額為200億港元，將於後日（18日）發行，翌日（19日）在港交所上市，配售銀行及香港結算公司將根據發行通函中所列出的時間表，個別通知申請人配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。
財政司司長陳茂波表示，政府首批綠色零售債券獲市民踴躍支持。這是全球至今發行額最大的綠色零售債券。推出綠色零售債券除了為市民提供一個回報穩定的綠色投資選擇，並繼續推動本地零售債券市場的發展外，亦可擴大香港的綠色和可持續金融產品種類，進一步鞏固香港作為區內以至國際首要綠色金融樞紐的地位。
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