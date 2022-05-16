政府公布，有效申請中，有31.98萬份或242.99億元認購經由銀行申請，由證券經紀提出的認購申請則有16.86萬份或82.69億元。

首批綠色零售債券的最終發行額為200億港元，將於後日（18日）發行，翌日（19日）在港交所上市，配售銀行及香港結算公司將根據發行通函中所列出的時間表，個別通知申請人配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。

財政司司長陳茂波表示，政府首批綠色零售債券獲市民踴躍支持。這是全球至今發行額最大的綠色零售債券。推出綠色零售債券除了為市民提供一個回報穩定的綠色投資選擇，並繼續推動本地零售債券市場的發展外，亦可擴大香港的綠色和可持續金融產品種類，進一步鞏固香港作為區內以至國際首要綠色金融樞紐的地位。

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