moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

李澤鉅：長建正留意很多項目   英鎊貶值令債務降

長江基建（1038）今午召開股東周年大會，主席李澤鉅在會上回應股東提問時表示，若以集團今天的資產計值，資產負債比率會比2021年度所載的14.7%還要低，財務實力全世界都知，評級亦為A/穩定水平，融資成本及利息支出低。目前集團正留意很多項目，若有大規模收購，可聯同長江集團其他成員公司夾份進行，過往曾經和長江實業（1113）及電能實業（0006）合作。在市場不好之時，他們有能力去把握機會。他更說：「有危自然有機，機會不少」。

最近英鎊貶值，李澤鉅指出，這樣會令長建的英鎊債務減少，盈利亦一定會受影響，不過，集團見過英鎊很多年的上落情況，公司亦非純港元、美元營運的公司，而是全球的公司，橫跨不同地區經營，不會因為一地的貨幣變動而影響到集團。

面對疫情，他不諱言會對同事出外公幹有少許影響，但是集團是在不同地方經營，並形容，若停留於集團只以一個地方做總部是「老套」想法。在通訊發達下，他認為已再沒有正式的全球總部概念，很多時開會，會有部份人實體參加，部份人經視象開會。他以長建的執行委員會為例，主席當天在甚麼地方開會，該處便是集團當日的全球總部。有時他在香港主持會議，當天長建的總部便在香港；如副董事總經理甄達安在倫敦主持會議，當日長建的總部便在倫敦；若集團董事總經理甘慶林身在澳洲並主持會議，當日的總部便會在澳洲。他形容，有些同事身處外邊，會處於香港時區下工作，致感覺上不知在那個時區工作。

在推動ESG發展上，李澤鉅稱，長建已做環保能源很多年，數目亦多，向來較少提及，但是表現不俗。例如在電力方面，他們在電網管理、儲電池、太陽能接駁電網、電動車充電等領域，已發展了高端科技。另集團在開發太陽能、風能、生物甲醇、都市廢物處理、污泥轉化再生產、煤礦廢氣處理、於荷蘭收集二氧化碳、在德國發展能源管理，甚至在港燈（2638）參與燃氣發電及風力發電，均有涉獵。在使用氫能方面，他們已經在英國、澳洲的配氣網絡，甚至在英國的鐵路卡車，已經使用到氫能驅動。

在會內，他前後回應四條問題。在歷時約一小時的會議結束前，李澤鉅不忘說：「用新科技開會效果幾好，效率幾高，祝各位身體健康！」。

其他報道

基金公會：互認計劃多掣肘 倡取消投資團隊駐香港規定

【有片：埋身擊】納指料短期難跌穿重要支持位 後市或續反彈

【有片：選股王】吉利完成整固 今早明顯突破

福晟國際：清盤呈請相關事宜 高院將於較後日期宣判

深圳前海推新規 中港合拍影視劇最高可獲300萬元人幣支持

SHOPLINE與Atome合作 為亞洲商戶提供先買後付方案

摩通亞太區CEO：在中國的戰略沒有變化 香港仍是地區總部

政協開推動數字經濟會 科指曾彈4.5%挑戰50天線 恒指半日升445點

快手首席技術官陳定佳接任知乎非執董 股價升最多14%