長江基建（1038）今午召開股東周年大會，主席李澤鉅在會上回應股東提問時表示，若以集團今天的資產計值，資產負債比率會比2021年度所載的14.7%還要低，財務實力全世界都知，評級亦為A/穩定水平，融資成本及利息支出低。目前集團正留意很多項目，若有大規模收購，可聯同長江集團其他成員公司夾份進行，過往曾經和長江實業（1113）及電能實業（0006）合作。在市場不好之時，他們有能力去把握機會。他更說：「有危自然有機，機會不少」。
最近英鎊貶值，李澤鉅指出，這樣會令長建的英鎊債務減少，盈利亦一定會受影響，不過，集團見過英鎊很多年的上落情況，公司亦非純港元、美元營運的公司，而是全球的公司，橫跨不同地區經營，不會因為一地的貨幣變動而影響到集團。
面對疫情，他不諱言會對同事出外公幹有少許影響，但是集團是在不同地方經營，並形容，若停留於集團只以一個地方做總部是「老套」想法。在通訊發達下，他認為已再沒有正式的全球總部概念，很多時開會，會有部份人實體參加，部份人經視象開會。他以長建的執行委員會為例，主席當天在甚麼地方開會，該處便是集團當日的全球總部。有時他在香港主持會議，當天長建的總部便在香港；如副董事總經理甄達安在倫敦主持會議，當日長建的總部便在倫敦；若集團董事總經理甘慶林身在澳洲並主持會議，當日的總部便會在澳洲。他形容，有些同事身處外邊，會處於香港時區下工作，致感覺上不知在那個時區工作。
在推動ESG發展上，李澤鉅稱，長建已做環保能源很多年，數目亦多，向來較少提及，但是表現不俗。例如在電力方面，他們在電網管理、儲電池、太陽能接駁電網、電動車充電等領域，已發展了高端科技。另集團在開發太陽能、風能、生物甲醇、都市廢物處理、污泥轉化再生產、煤礦廢氣處理、於荷蘭收集二氧化碳、在德國發展能源管理，甚至在港燈（2638）參與燃氣發電及風力發電，均有涉獵。在使用氫能方面，他們已經在英國、澳洲的配氣網絡，甚至在英國的鐵路卡車，已經使用到氫能驅動。
在會內，他前後回應四條問題。在歷時約一小時的會議結束前，李澤鉅不忘說：「用新科技開會效果幾好，效率幾高，祝各位身體健康！」。
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