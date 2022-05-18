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內地4月新建商品住宅均價跌幅擴大 按月跌0.3%

國統局公佈，4月新建商品住宅均價按月下降0.30%，較3月的下降0.07%，跌幅擴大。新建商品住宅均價按年下降0.1%；前月為上漲0.7%。

國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀指，70個大中城市中，商品住宅銷售價格下降城市個數增加，一二三線城市商品住宅銷售價格按月總體呈降勢、按年繼續走低。

數據顯示，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月下降城市分別有47個和50個，比上月分別增加9個和5個。

售價方面，一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.2%，漲幅比上月回落0.1個百分點；二手住宅銷售價格按月上漲0.4%，漲幅與上月相同。二線城市新建商品住宅銷售價格按月由上月持平轉為下降0.1%；二手住宅銷售價格按月下降0.3%，降幅比上月擴大0.2個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格按月下降0.6%，降幅比上月擴大0.4個百分點；二手住宅銷售價格按月下降0.3%，降幅與上月相同。

按年比較方面，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年下降城市分別有39個和56個，比上月分別增加10個和9個。

一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲3.9%和2.4%，漲幅比上月均回落0.4個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲1.0%，漲幅比上月回落0.6個百分點；二手住宅銷售價格按年下降1.0%，降幅比上月擴大0.8個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別下降1.5%和2.5%，降幅比上月分別擴大0.9和0.6個百分點。

深圳新建商品住宅價格按月下降0.1%；按年上漲3.9%。北京新建商品住宅價格按月上漲0.7%；按年上漲5.8%。上海新建商品住宅價格按月持平；按年上漲3.8%。

深圳二手住宅價格按月上漲0.5%；按年下降2.8%。北京二手住宅價格按月上漲0.6%；按年上漲6.5%。上海二手住宅價格按月持平；按年上漲3.7%。

 

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