提及早前政府放寬社交距離措施，黃思麗表示，超市營業額於放寬首日按年錄雙位數跌幅，而隨後未見明顯變化。

至於今年首季，一田整體按年錄得低單位數增長，當中主要由超市帶動；百貨則續錄跌幅。不過受4月份銷售帶動，超市、百貨兩邊均按年錄得雙位數升幅；一田今年首4個月銷售額比去年同期錄約6.5%升幅。

展望全年，黃思麗指，環球經濟及疫情仍然具有不確定因素，故難以預測市況或生意額走勢；目前維持全年有3至4%升幅預測，並預計毛利率或較去年輕微下跌，主要由於運輸、供應面等成本上漲，持續為經營帶來壓力。

她續指，相信超市部份全年營業額將穩步上升，但百貨業務持續「難捱」，今年目標爭取由下跌重回平穩發展。

半年一度的一田購物優惠日將於下周三（25日）至31日一連 7 日，於12間分店及12個特別展場同步開售，精選過萬件食品、家品、嬰兒用品、家電以至服飾等，以低至 1 折發售。一田超市優惠今年繼續延長至兩個星期，優惠期至下月7日。

為答謝旗下會員及控制人流，一田購物優惠日於首日早上9至12時特設「YATA-Fans」尊享時段，會員可預先網上登記率先入場。

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