個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌6.59%，折合報341.52元；阿里巴巴（9988）跌4.82%，折合報85.66元；美團（3690）跌3.82%，折合報165.42元；匯控（0005）跌1.49%，折合報75.9元；建行（0939）跌0.99%，折合報5.44元。

道期現跌0.337%；標期現跌0.45%；納期現跌0.69%。日股現跌2.5%，韓股現跌2.02%，澳股現跌1.92%。

紐油現跌0.86%或0.95美元，報108.64美元；布油現跌0.43%或0.46美元，報108.64美元；金價現跌0.06%或1.11美元，報1815.49美元；美國10年期債息現升0.06%或0.0018厘，報2.8858厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，小米（1810）、同程藝龍（0780）、俄鋁（0486）、百盛商業（3368）等。

香港寬頻（1310）傳獲太盟等私募基金洽購。

綠景中國（0095）：延長今年到期5.5%之可換股債券至2023年。

優品360（2360）發盈喜，料全年純利按年升最少1.1倍。

羚邦（2230）首次投資七位數廣告費至日漫咒術迴戰電影。

三一重裝（0631）首季多賺31%。

華潤置地（1109）與一銀行訂立8億貸款融資協議，為期5年。

電能（0006）擬物色綠色能源項目，推動氫能發展。

「洗米華」助手盧啟邦接手太陽城集團（1383）及凱升控股（0102），未披露作價。

港燈（2638）：疫情影響建設天然氣機組進度，有500中小餐飲業界申請延交電費。

迪生創建（0113）料去年純利僅錄2.1億，少賺近五成半。

騰訊（0700）首季經調整盈利跌23%，遜預期。

政府綠債二五零五（4252）暗盤現破底，或為首隻政府零售債券見紅。

其他報道

摩通知名策略師稱 美股今年形勢將會好轉 通脹可能已經或即將見頂

通脹拖累美股盈利美股急挫 道指跌1164點 美10年債息報2.8714厘