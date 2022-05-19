花旗認為，騰訊第一季度收入低於該行保守預測1.7%，因金融科技業務和戰略轉換下商業服務業務不佳，同時支付量受到三月疫情封控影響，進入第二季，上海封控對騰訊線下支付和線上廣告預算仍有負面影響。另一方面，隨著近期更多遊戲發布和遊戲審批流程恢復，可以看到國內遊戲收入改善的趨勢，下調目標價至512元，維持買入評級。

中金認為，騰訊第一季收入符預期，但經調整純利低過預期，主要因研發及管理費用超出預期。第一季國內遊戲收入按年下降1%，主要因未成年人保護措施影響；海外遊戲收入增速放緩主要因海外疫情防控放鬆及同期高基數影響。預計第二季未成年人監管影響仍將持續，遊戲收入將基本按季持平，預計下半年公司遊戲業務增速有望恢復平穩。廣告業務在監管、宏觀及疫情影響下持續承壓，金融和雲業務成長明顯放緩。由於疫情、直播行業新規和雲業務發展策略變化影響，分別下調公司今明兩年收入預測6%和7%，至5,796億元和6,456億元，下調經調整淨利潤8%和3%，至1,214億元和1,477億元。同時亦下調目標價5%至428元，維持中性評級。

Jefferies認為，騰訊第一季收入低於市場一致預期4%，及低於該行的預期2.3%，重申智能電話遊戲將會在下半年恢復加速增長的趨勢，騰訊在電話會上強調遊戲審批的恢復對行業是利好，廣告業務前景取決於疫情恢復的速度。該行維持買入評級，目標價500元。

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