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Google俄業務申請破產 據報已將大部分員工遷出俄羅斯

外電報道，由於俄羅斯政府銀行接管帳戶等資產，Google 俄羅斯分公司已申請破產，因為俄分支無力支付僱員薪酬及供應商貨款。

此前有俄羅斯媒體報道，Google俄羅斯分支Google LLC已經提交破產申請文件。

《華爾街日報》引述知情人士稱，Google已將大部分員工遷出俄羅斯，將在短期內結束在該國的商業經營。知情人士指，Google大多數俄羅斯員工選擇離開該國，在俄羅斯境外繼續為Google工作，其中大量員工最終將遷往杜拜，因為Google在當地有一個大辦公室。知情人士表示，一些員工選擇留在俄羅斯並離職，很快Google在俄羅斯將不再有員工。

在3月底法院凍結了Google在俄羅斯的主要銀行帳戶後，Google提出將俄羅斯員工遷出該國。知情人士指，法院的法警隨後將資金從Google的帳戶中轉出，令Google沒有資金支付工資和其他費用，知情人士沒有透露被扣押的金額。

俄烏衝突爆發後，Google決定停止俄羅斯商務運作，但維持搜尋引擎、電郵、YouTube、地圖、Android系統等服務運作。

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