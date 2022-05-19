知情人士透露，美國證券交易委員會（SEC）向各銀行發送需檢查的關鍵職位清單，且在某些情況下包括特定投資銀行團隊或交易部門負責人在內的約30人。這些職位上的人員被勒令交出手機讓律師檢查。

據報，此舉意在評估華爾街專業人士使用未經授權的信息平台相互或與客戶聊天的普遍程度。監管機構正在研判要對哪些機構因未能保護通過未經批准的平台發送的業務相關信息而實施懲罰以及懲罰力度。

包括高盛集團、摩根士丹利、花旗集團、匯豐控股和瑞信集團在內的金融機構曾表示，正在配合美國當局對訊息傳遞應用程序的調查，但尚不清楚是否都在檢查手機。

知情人士稱，訪問個人設備的請求極為敏感，因可能涉及多年的辦公室閒話甚至個人訊息，因此銀行正在安排外部律師協助進行審查，後者充當中介並保留一些表面的隱私。

惟報道提到，律師們被指示尋找與業務有關的訊息，例如向同事吐槽上司可能不會被視為業務相關，上司也不會知道。此外，監管機構現階段一般不會要求了解信息的內容，而只是要知道何人使用了非法信息傳遞渠道以及使用的頻率。

此前，德意志銀行警告員工不要刪除WhatsApp上的通訊紀錄。知情人士本周透露，該行尚未披露美國的調查，但已收到德國金融監管機構BaFin提供信息的要求。各銀行和SEC的發言人不予置評。

其他報道

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止2連跌 港元未見貶值 現報7.8479

中港城設第二個Shell充電站 信和：旗下物業充電器數量今年將增67%

小米等內地手機製造商據報將削訂單2成

摩通下調今明兩年美國經濟預測 料可「軟著陸」

美研究機構指馬斯克Twitter粉絲7成都是假帳戶 拜登假粉絲逾半

據報李家超擬設閉環管理特殊通道 容許中港企業人員往來

馬斯克：美國民主黨已經成為仇恨黨 我將支持共和黨