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騰訊跌6.5%拖累 恒指收市跌523點 北水流入增5.6倍 綠債跌約0.3%

市場憂慮通脹拖累企業盈利，美股隔晚急挫後，美期、歐、亞股延續跌勢，港股亦向下，A股則逆市上升。騰訊（0700）業績遜預期，曾跌8.64%見3月15日後最大跌幅，收市價拖低大市近340點，阿里（9988）亦拖低近220點。

恒指今早低開497點，曾跌719點，其後收窄至跌366點，全日高低波幅維持353點。

恒指收市跌523點或2.54%，報20120點，成交金額1211億元，較上日增加7.49%；國指跌190點或2.68%，報6899點。恒生科技指數收報4090點，跌3.98%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）拖累大市。中行（3988）、信義光能（0968）、領展（0823）貢獻恒指較多。

藍籌9隻升，54隻下跌，3隻無升跌。信義光能（0968）升1.67%，收報13.4元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌7.46%，收報98.65元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是中芯（0981）收報15.88元，升0.25%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）收報83.35元，跌7.39%。

恒指跌穿20天線(20310.16點)，10天線(20085.04點)失而復得。科指失20天線(4091.47點)，10天線(4078.82點)失而復得。

北水南下合計淨流入53.28億元，較上日增加561.03%，淨流入金額是5月12日66.54億元後最多。北水連續第9日流入，累計流入378.11億元，對上一次連續9日淨流入是3月7日。南水北上合計淨流入51.25億元人民幣，終止單日流出。

三大指數是日表現

恒指曾跌最多3.48%，是5月10日後最大跌幅，當日跌幅為4.11%。今早低見19924.87點，是5月16日19764.96點後最低。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是5月5日。

科指曾跌最多5.1%，是5月10日後最大跌幅，當日跌幅為6.95%。今早低見4043.16點，是5月16日3997.25點後最低。連跌2日，累計跌182.23點，對上一次連跌2日是5月4日。

國指曾跌最多3.8%，是5月10日後最大跌幅，當日跌幅為4.85%。今早低見6819.7點，是5月16日6752.24點後最低。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是4月29日。

所有消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，小米（1810）收報11.08元，跌4.97%。同程藝龍（0780）收報13.4元，跌6.42%。俄鋁（0486）收報3.45元，無升跌。百盛商業（3368）收報0.18元，升5.26%。

香港寬頻（1310）傳獲太盟等私募基金洽購。收報9.9元，升3.23%。

綠景中國（0095）：延長今年到期5.5%之可換股債券至2023年。收報0.95元，升3.26%。

優品360（2360）發盈喜，料全年純利按年升最少1.1倍。收報1.81元，升15.29%。

羚邦（2230）首次投資七位數廣告費至日漫咒術迴戰電影。收報0.15元，跌1.96%。

三一重裝（0631）首季多賺31%。收報7.56元，跌0.13%。

華潤置地（1109）與一銀行訂立8億貸款融資協議，為期5年。收報35元，升0.14%。

電能（0006）擬物色綠色能源項目，推動氫能發展。收報53.95元，跌0.28%。

「洗米華」助手盧啟邦接手太陽城集團（1383）及凱升控股（0102），未披露作價。太陽城集團停牌。凱升控股（0102）停牌。

港燈（2638）：疫情影響建設天然氣機組進度，有500中小餐飲業界申請延交電費。收報7.79元，跌0.26%。

迪生創建（0113）料去年純利僅錄2.1億，少賺近五成半。收報3.81元，跌1.04%。

騰訊（0700）首季經調整盈利跌23%，遜預期。收報341.8元，跌6.51%。

政府綠債二五零五（4252）暗盤現破底，或為首隻政府零售債券見紅。收報99.7元，低過面值100元約0.3%。

破頂股表現

破頂股包括，雲康集團（2325）創上市新高，見8.8元，收報8.8元，升3.53%；廈門港務（3378）創52周高，見1.25元，收報1.24元，升20.39%；中渝置地（1224）創52周高，見2.06元，收報2.01元，跌1.95%；飛達帽業（1100）創52周高，見1.99元，收報1.97元，跌0.51%。

破底股方面

破底股包括，領悅服務（2165）創上市新低，見0.88元，收報1.2元，跌59.6%；中國動向（3818）創上市新低，見0.385元，收報0.395元，跌1.25%；澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.07元，收報0.08元，跌11.11%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見15.38元，收報15.7元，跌8.83%；揚科集團（1460）創上市新低，見0.2元，收報0.2元，跌2.44%；京東物流（2618）創上市新低，見14.1元，收報14.42元，跌3.48%；IMAX（1970）創上市新低，見8.6元，收報8.6元，跌0.23%；堃博醫療（2216）創上市新低，見2.15元，收報2.24元，跌0.44%；和譽（2256）創上市新低，見3.73元，收報3.73元，跌1.84%；環龍控股（2260）創上市新低，見0.97元，收報1.02元，升2%；大發地產（6111）創上市新低，見2.72元，收報2.95元，跌20.27%；美瑞健康國際（2327）見52周低0.315元，收報0.315元，跌8.7%；遠大醫藥（0512）見52周低4.35元，收報4.42元，跌2%；雲智匯科技（1037）見52周低0.275元，收報0.28元，跌5.08%；捷榮國際（2119）見52周低0.9元，收報0.91元，無升跌；越秀房託（0405）見52周低3.05元，收報3.09元，跌0.32%；泓富（0808）見52周低2.64元，收報2.64元，跌1.86%；卡姆丹克（0712）見52周低0.255元，收報0.28元，升5.66%；永安國際（0289）見52周低17元，收報17.2元，跌1.71%；五礦地產（0230）見52周低0.7元，收報0.72元，跌1.37%；萊爾斯丹（0738）見52周低0.5元，收報0.5元，無升跌；卓能（0131）見52周低2元，收報2.02元，跌3.81%；修身堂（8200）見52周低1.05元，收報1.07元，跌6.96%；興勝創建（0896）見52周低1.13元，收報1.16元，跌3.33%；中盈盛達（1543）見52周低1.6元，收報1.93元，升7.22%；中糧包裝（0906）見52周低3.5元，收報3.51元，跌0.57%；寶力科技（0164）見52周低0.25元，收報0.26元，跌7.14%；港龍中國地產（6968）見52周低3.94元，收報4.44元，升1.6%；卡賓（2030）見52周低2.33元，收報2.37元，跌1.25%；彩星集團（0635）見52周低0.62元，收報0.65元，跌1.52%；卡森國際（0496）見52周低0.5元，收報0.51元，跌1.92%；大悅城（0207）見52周低0.285元，收報0.285元，跌3.39%。

異動股

上升異動股，包括，三葉草生物（2197）收報4.02元，升44.09%；大唐集團（2117）收報3.3元，升26.92%；新晨中國動力（1148）收報0.55元，升20.88%；廈門港務（3378）創52周高，見1.25元，收報1.24元，升20.39%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.03元，升15.38%；優品360（2360）收報1.81元，升15.29%；山東新華製藥股份（0719）收報6.29元，升13.13%；中泛控股（0715）收報0.055元，升10%；華大酒店（0201）收報0.122元，升8.93%；天鴿互動（1980）收報0.83元，升7.79%；南方錳業（1091）收報0.87元，升7.41%。

下跌異動股，包括，領悅服務（2165）創上市新低，見0.88元，收報1.2元，跌59.6%；大發地產（6111）創上市新低，見2.72元，收報2.95元，跌20.27%；海亮國際（2336）收報0.09元，跌19.64%；思捷（0330）收報1.34元，跌18.29%；旭通（1826）收報0.096元，跌14.29%；澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.07元，收報0.08元，跌11.11%；佳民（8519）收報0.062元，跌10.14%；九興（1836）收報7.93元，跌9.89%；金隅（2009）收報1.16元，跌9.38%；JS環球生活（1691）收報8.01元，跌9.18%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見15.38元，收報15.7元，跌8.83%。

 

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