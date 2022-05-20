趙耀庭指，五年期LPR被廣泛用作抵押貸款的基準利率，這表明當局正在採取具體措施穩定增長。雖然住宅房地產市場在穩定價格方面可能尚未見底，但很明顯房地產信貸週期已經處於上升階段。今天的LPR下調，加上監管機構上周宣布降低銀行融資成本和首次購房者的抵押貸款利率下限，可能會重振疲弱的住房銷售情況。雖然疫情的限制已經影響了消費者情緒和房屋銷售，但我預計一旦這些措施放鬆，需求就會出現明顯的回升。

趙耀庭認為，Omicron疫情已經像在其他國家一樣在中國的一些主要城市傳播。儘管中國尚未完全走出Omicron疫情，但由於本周較早時間發布的令人失望的零售銷售和工廠活動經濟數據，預計2022年後期消費和經濟活動將有所回升。

趙耀庭稱，儘管聯儲局致力於通過影響需求來抑制高水平的通脹，但鑑於中國的新冠疫情封鎖措施和房地產市場低迷，當局正試圖增加家庭支出。儘管預計當局將通過更多的貨幣和財政支持來應對，但今年中國經濟將繼續面臨強勁的增長阻力。今天的聲明暗示當局正在積極努力穩定增長，由於缺乏一年期LPR下調和對信貸加快增長的限制，表明當局並不急於不惜一切代價來實現增長。

趙耀庭認為，大中華區股市最近一直低迷，主要是由於疫情及其導致的封鎖措施引發市場對經濟的擔憂。雖然認為投資者願意面對短期的情況影響，但若果要看到大中華地區股市出現任何可持續的反彈，繼續觀望信貸增長和融資出現更明顯的提振，這將推動經濟活動出現更顯著的轉變。雖然還沒有看到信貸需求出現反彈，但當局肯定已經奠定了基礎，需求可能只需要幾個月的時間就能趕上。

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