大唐集團（2117）公布，為原訂於2021年12月7日及2022年6月6日需支付有關2022年到期12.5厘的3億美元境外債，提出交換要約，而截至交換要約備忘錄日期，該筆本金額3億美元債尚未償付。新票據將於2023年5月31日到期，年利率同為12.5厘計息。
集團指，在去年下半年內房出現拐點，針對房地產開發的銀行放貸減少，對物業開發商獲得境內資本產生了不利影響。針對購房者的銀行按揭貸款減少，加上購房者對物業開發商完成項目能力的擔憂，對物業銷售產生不利影響。
此外，預售所得款項的使用亦受到限制，離岸資本市場對該等境內事件的消極反應限制公司應對即將到期債務的資金來源。而針對房地產開發的銀行貸款減少，再加上個別負面信貸事件，加劇了市場對中國開發商運營的擔憂，導致預售整體減少。公司最近幾個月的合約銷售總額亦出現明顯下降，而近期人民幣兌美元貶值，對公司償還美元債務的能力產生不利影響。
於不利的市況下，公司努力產生足夠現金流以履行財務承諾，現正進行交換要約，為現有票據合資格持有人提供機會，將其現有票據轉換為新票據，新票據已延長期限及其條款旨在令公司改善財務狀況及穩定性。
集團指，倘交換要約未成功實施，公司可能無法悉數償還現有票據，其產生足夠現金流以履行財務承諾的努力或會受限。因此，公司或會考慮其他債務重組方式。
大唐集團今日早市升0.29%，報3.5元。
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