恒指今早低開49點或0.25%，報20420點，成交金額16億元；國指今早低開7點或0.11%，報7015點。恒生科技指數開市報4140點，跌0.88%。
匯控（0005）、吉利（0175）、中海油（0883）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。
藍籌29隻升，23隻下跌，14隻無升跌。吉利（0175）升9.97%，報15元，是升幅最大的藍籌，長和（0001）跌3.63%，報54.35元，是跌幅最大的藍籌，
恒生科技指數成份股4隻升，19隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是京東健康（6618）開市報47.6元，升0.63%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報162.1元，跌3.51%。
恒指10天線(20202.88點)向上逼近20天線(20277.26點)，續低於50天線(20880.77點)。科指10天線(4118.94點)升穿20天線(4115.35點)，指數續低於50天線(4262.32點)。
國務院減徵乘用車購置稅，花旗：吉利（0175）長汽（2333）受益，市場或轉向傳統能源車。吉利開市報15元，升9.97%。長汽（2333）開市報13.4元，升13.37%。
新能源車向下，比亞迪（1211）開市報267元，跌1.26%；小鵬汽車（9868）開市報88元，跌3.14%；理想汽車（2015）開市報90.9元，跌1.41%；蔚來集團（9866）開市報126.9元，跌4.15%。
多間公司公布業績，績前表現如下，汽車之家（2518）無成交，報57元。雲音樂（9899）無成交，報58.75元。金山軟件（3888）開市報24.95元，跌1.96%。快手（1024）開市報66元，升0.08%。網易（9999）開市報150.6元，跌2.14%。高鑫零售（6808）開市報2.29元，升0.44%。中通快遞（2057）無成交，報198元。
凱知樂（2122）旗下KKPlus朗豪坊天線得得B大型擺設損壞成為熱話。無成交，報0.153元。
快手（1024）澄清董事長宿華未被帶走 稱已向公安報案。開市報66元，升0.08%。
醫思健康（2138）收購體檢公司Mobile Medical。無成交，報7.64元。
梁安琪：待博彩法修法新文本交回立法會才表意見，看好澳門前景。新濠國際發展（0200）無成交，報5.11元；美高梅中國（2282）無成交，報3.85元；澳博（0880）無成交，報3.13元；永利澳門（1128）無成交，報4.32元；銀河娛樂（0027）開市報41.1元，無升跌；金沙中國（1928）開市報14.9元，跌1.59%。
小鵬（9868）調整後虧損翻逾一倍，美股盤前跌2.7%。何小鵬：晶片荒時長超想像 冀增電池供應商減依賴。開市報88元，跌3.14%。
新城控股（1030）發行公司債擬為62億元。開市報3.2元，升0.63%。
中國物流資產（1589）私有化，ESR（1821）售股料套現27億再投資。中國物流資產無成交，報4.37元。ESR（1821）開市報22.85元，升0.22%。
破頂股包括，海昌海洋公園（2255）創上市新高，見6.01元，開市報6.01元，升1.69%。
異動股
上升異動股，包括，長城汽車（2333）開市報13.4元，升13.37%；吉利（0175）開市報15元，升9.97%；敏實集團（0425）開市報20.85元，升9.97%；福耀玻璃（3606）開市報37.95元，升8.74%；廣汽集團（2238）開市報7.41元，升5.71%；君實生物（1877）開市報58元，升5.45%；裕承科金（0279）開市報0.194元，升5.43%；東風集團股份（0489）開市報5.9元，升4.61%；固生堂（2273）開市報30.7元，升4.6%。
下跌異動股，包括，三一重裝（0631）開市報7.12元，跌4.94%；嘉里建設（0683）開市報20元，跌4.53%；江山控股（0295）開市報0.045元，跌4.26%；蔚來集團（9866）開市報126.9元，跌4.15%；華潤燃氣（1193）開市報32元，跌3.9%；雅迪（1585）開市報13.44元，跌3.86%；長和（0001）開市報54.35元，跌3.63%；攜程集團（9961）開市報162.1元，跌3.51%；惠理（0806）開市報2.87元，跌3.37%。
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