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Zoom上季收入隨疫情放緩 盤後飊兩成後回穩

視像會議軟件供應商Zoom（美：ZM）今天公布業績，截至2022年4月底止第一季，公司總收入按年增加12%至10.738億美元，貼近市場預期，不過升幅較去年同期的近200%明顯放緩。歸屬於股東淨利潤按年斬半，錄得1.136億美元。經調整每股盈利錄得1.03美元，勝市場預期的0.86美元。業績出爐後，Zoom盤後股價一度飊升近兩成，最終升幅收窄至4.7%。

Zoom預計，第二季度總收入介乎11.15億美元至11.2億美元之間，意味按季將見約一成增長，高於市場預計的11.1億美元；調整後運營收入預計在3.6億美元至3.65億美元之間。調整後每股盈利0.9美元至0.92美元之間，高於市場預期。預測2023財年全年，總收入介乎45.3億美元至45.5億美元之間。調整後運營收入預計介乎14.8億美元至15億美元之間。調整後每股盈利3.7美元至3.77美元之間。

公司指出，亞太區是Zoom增長最快的地區，收入按年增加兩成至1.49億美元，佔整體收入13.9%，高於去年同期的1.24億美元及整體收入百分比12.9%。全球方面，總收入增長受惠於新客戶及擴大現有客戶，季內企業級客戶按年上升24%至19.89萬名，企業級客戶於過去12個月的淨收入留存率為123%；貢獻超過10萬美元的客戶合共2916名，比去年同期增長46%。

 

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