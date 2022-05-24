Zoom預計，第二季度總收入介乎11.15億美元至11.2億美元之間，意味按季將見約一成增長，高於市場預計的11.1億美元；調整後運營收入預計在3.6億美元至3.65億美元之間。調整後每股盈利0.9美元至0.92美元之間，高於市場預期。預測2023財年全年，總收入介乎45.3億美元至45.5億美元之間。調整後運營收入預計介乎14.8億美元至15億美元之間。調整後每股盈利3.7美元至3.77美元之間。

公司指出，亞太區是Zoom增長最快的地區，收入按年增加兩成至1.49億美元，佔整體收入13.9%，高於去年同期的1.24億美元及整體收入百分比12.9%。全球方面，總收入增長受惠於新客戶及擴大現有客戶，季內企業級客戶按年上升24%至19.89萬名，企業級客戶於過去12個月的淨收入留存率為123%；貢獻超過10萬美元的客戶合共2916名，比去年同期增長46%。

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