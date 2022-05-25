數碼財富管理方案服務商Quantifeed公布，其C輪融資獲匯豐投資管理領投，另外有日本大和證券、現有股東富蘭克林鄧普頓參投，公司行政總裁兼聯合創辦人Alex Ypsilanti表示，與匯豐和大和建立伙伴關係，對業務增長有很大潛力，匯豐是主要市場參與者，亦建立不少數碼化產品，日本亦是大型市場，在財富管理數碼化有不少機會。該行目標在5年內，業務有10倍的增長。
C輪融資所得，將用於加強數碼投資顧問、投資組合經理和客戶的解決方案，並豐富交易平台的投資組合設計和建議。Alex Ypsilanti表示，上市是其中一個融資選項，但目前沒有時間表，會先集中利用C輪融資所得拓展業務，拓展業務團隊，向私人銀行、高淨值市場發展。該行也會在亞洲區內全球範圍，和尋求收購合併機會，和與不同產品、分銷渠道建立伙伴關係，不過他們會較集中於原生業務增長。
Alex Ypsilanti表示，目前該行有雙位數的機構客戶，在香港、新加坡、日本、澳大利亞和印度開展業務，並已有產品應用在亞洲金融機構，包括新加坡的星展銀行、日本的MUFG銀行和台灣的國泰世華銀行。現時投資環球波動，他認為是給予該行機會，向銀行提供數碼財富管理工具，讓他們為客戶提供專業建議，渡過困難的市場環境。
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