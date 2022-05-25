Canalys研究分析員Runar Bjørhovde表示，歐洲首季智能手機出貨量下滑，主要受到俄羅斯和烏克蘭市場影響，兩國出貨分別下跌31%和51%；而其他歐洲國家出貨量按年只跌3.5%，反映歐洲市場的整體需求仍然穩定。他又認為，隨持續的戰爭已將通脹推至創紀錄水平，消費者信心正在下降。智能手機市場的真正考驗將在未來兩個季度到來，屆時戰爭的經濟影響真正開始顯現。

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