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港股ADR跌8點 夜期高水12點 美期亞股升 阿里、百度、聯想等業績

美股向上，港股ADR跌8點或0.04%，報20163點，即月恒指夜期升62點，報20183點，夜期高水12點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.05%，折合報334.16元；阿里巴巴（9988）跌1.93%，折合報80.76元；美團（3690）跌0.25%，折合報159.31元；匯控（0005）升1.13%，折合報51.52元；建行（0939）跌0.01%，折合報5.66元。

道期現升0.18%；標期現升0.15%；納期現升0.05%。日股現升0.57%，韓股現升0.38%，澳股現升0.14%。

紐油現升0.58%或0.65美元，報110.98美元；布油現升0.57%或0.65美元，報114.69美元；金價現升0.02%或0.43美元，報1853.89美元；美國10年期債息現升0.45%或0.0125厘，報2.7577厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括阿里巴巴（9988）、寶尊電商（9991）、百度（9888）、聯想（0992）、世界華文媒體（0685）、萬華媒體（0426）、李氏大藥廠（0950）等。

知乎（2390）首季虧損擴大至6.1億人幣，遜預期。

阿里健康（0241）去年轉虧蝕2.7億人幣。

安全貨倉（0237）料全年除稅前虧損收窄至7300萬。

Canalys調查：俄烏戰爭累歐洲首季手機出貨跌一成。

Dynam（6889）全年多賺1.1倍，末期息2.6日圓。

電視廣播（0511）主席許濤：TVB計劃在內地發展電商業務。

宏利前亞洲區CEO華康堯，過檔保誠（2378）任執行總裁。

 

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