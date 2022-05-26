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恒指高開100點 科指升0.48% 續低於10天、20天線

恒指今早高開100點或0.51%，報20272點，成交金額18億元；國指今早高開27點或0.4%，報6926點。恒生科技指數開市報4063點，升0.48%。

匯控（0005）、友邦（1299）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、中移動（0941）、藥明生物（2269）拖累大市。

藍籌42隻升，10隻下跌，14隻無升跌。阿里健康（0241）升3.68%，報3.94元，是升幅最大的藍籌，中移動（0941）跌0.69%，報50.65元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股17隻升，4隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是阿里健康（0241）開市報3.94元，升3.68%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）開市報26.15元，跌1.13%。

恒指續低於10天線(20295.93點)、20天線(20293.83點)。科指續低於10天線(4130.35點)、20天線(4129.2點)。

中通快遞（2057）首季純利增64%，四月行業包裹量按年降近12%。開市報197.2元，升0.92%。

多間公司公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）開市報82元，跌0.43%。寶尊電商（9991）無成交，報19.58元。百度（9888）開市報118元，升2.16%。聯想（0992）開市報7.19元，無升跌。世界華文媒體（0685）無成交，報0.28元。萬華媒體（0426）無成交，報0.17元。李氏大藥廠（0950）無成交，報1.9元。

知乎（2390）首季虧損擴大至6.1億人幣，遜預期。無成交，報20.45元。

阿里健康（0241）去年轉虧蝕2.7億人幣。開市報3.94元，升3.68%。

安全貨倉（0237）料全年除稅前虧損收窄至7300萬。無成交，報3.12元。

Canalys調查：俄烏戰爭累歐洲首季手機出貨跌一成。小米（1810）開市報11.3元，升0.71%；舜宇（2382）開市報111.6元，無升跌；瑞聲（2018）開市報15.6元，升0.91%。

Dynam（6889）全年多賺1.1倍，末期息2.6日圓。無成交，報6.68元。

電視廣播（0511）主席許濤：TVB計劃在內地發展電商業務。無成交，報4.45元。

宏利前亞洲區CEO華康堯，過檔保誠（2378）任執行總裁。無成交，報98.45元。

破頂股表現

破頂股包括，中遠海能（1138）創52周高，見5元，開市報5元，升1.01%；廈門港務（3378）創52周高，見1.28元，開市報1.28元，升12.28%。

破底股方面

0隻股份創上市新低。0隻股份創52周低。

異動股

上升異動股，包括，大發地產（6111）開市報1.08元，升14.89%；廈門港務（3378）創52周高，見1.28元，開市報1.28元，升12.28%；新晨中國動力（1148）開市報0.55元，升7.84%；康德萊醫械（1501）開市報14.44元，升7.28%；阿里健康（0241）開市報3.94元，升3.68%；兗煤（1171）開市報25.8元，升2.99%；汽車之家（2518）開市報57.25元，升2.97%。

下跌異動股，包括，四環醫藥（0460）開市報1.12元，跌9.68%；新特能源（1799）開市報17.58元，跌4.97%；世紀睿科（1450）開市報1.96元，跌3.92%；創維集團（0751）開市報3.85元，跌3.75%；方正控股（0418）開市報0.58元，跌3.33%；中國光大綠色環保（1257）開市報2元，跌2.91%；再鼎醫藥（9688）開市報26元，跌2.8%；固生堂（2273）開市報27.65元，跌2.64%；JS環球生活（1691）開市報7.45元，跌1.72%；天津港發展（3382）開市報0.62元，跌1.59%。

 

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