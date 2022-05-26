同時，根據工程施工階段的不同，分階段按不同比例留存預售資金，最大限度減少資金沉積。以及對短期出現資金周轉困難的房地產企業，適度增加批款額度，以確保項目竣工交付所需資金。根據工程施工進度，在工程款和工人工資支付方面予以支持，幫助企業渡過難關。

另外，加大金融支持方面，要引導金融機構支持房地產企業開發貸款和新增購房貸款的合理需求，不得盲目抽貸、斷貸、壓貸，有效緩解房地產市場資金鏈運行壓力。

因疫情影響未能及時還款的，經金融機構認定，相關逾期貸款可以不作逾期記錄報送，已經報送的予以調整。對調整還款安排的，可依調整後的還款安排，報送信用記錄。

此外，根據國家和省住房信貸政策的要求，指導金融機構按政策要求降低個人住房貸款門檻，對居民家庭首次購買普通住房的商業性個人住房貸款，降低首付比例和年利率。對擁有一套住房且相應購房貸款已結清的居民家庭，為改善居住條件再次申請商業性個人貸款購買普通住房的，執行首套房貸款政策。

文件又提及，要提高首套住房公積金貸款上限及調節供地，保持住房去化周期處于合理水平等。

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