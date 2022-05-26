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香港4月出口止跌回升1.1% 遠勝預期

政府統計處，香港4月出口扭轉3月跌勢，由3月按年跌8.9%，轉為4月按年增長1.1%，好過市場預期的跌6.9%；進口按年增長2.1%，亦好過市場預期的跌6.9%，3月為跌6%。4月有形貿易逆差366億元。

首4月的出口升2.8%，進口升2.7%，逆差995億元。經季調後，3個月出口跌12.0%，進口跌11.7%。

4月份輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌2.0%，其中，出口至內地跌9.4%、菲律賓跌7.3%，但輸往印度（升79.4%）、馬來西亞（升33.0%）、越南（升30.3%）和台灣（升27.5%）則均錄得升幅。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國（升31.3%）和德國（升25.3%）。

首4個月，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是印度（升53.0%）、台灣（升34.6%）、新加坡（升29.5%）和阿拉伯聯合酋長國（升25.8%）。然而，輸往內地的整體出口貨值則下跌3.1%。

政府發言人表示，4月商品出口貨值恢復輕微按年增長。雖然由疫情引致的運輸干擾在該月較後時間稍為紓緩，但仍繼續約束出口表現。輸往內地的出口下跌，輸往美國及歐盟的出口則錄得顯著增長。輸往其他主要亞洲市場的出口見不同程度升幅。

展望未來，由於部分主要經濟體通脹嚴重和相關央行因而收緊貨幣政策，烏克蘭局勢緊張，以及疫情的威脅持續，環球經濟前景轉差，將會繼續影響香港短期內的出口表現。不過，本地疫情穩定應有利於跨境陸路運輸逐步恢復，從而緩解對外貿易的部分壓力。政府會密切留意情況。

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