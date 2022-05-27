恒指今早高開529點或2.64%，報20646點，成交金額30億元；國指今早高開211點或3.07%，報7088點。恒生科技指數開市報4213點，升4.45%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。港鐵（0066）、恒安（1044）、恒安（1044）拖累大市。
藍籌61隻升，1隻下跌，4隻無升跌。阿里巴巴（9988）升12.21%，報91元，是升幅最大的藍籌，港鐵（0066）跌2.18%，報42.65元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是百度（9888）開市報133元，升14.95%；跌幅最大的是ASM太平洋（0522）開市報68.6元，升1.18%。
恒指升穿10天線(20355.06點)、20天線(20321.02點)，挑戰50天線(20851.84點)。科指升穿10天線(4144.85點)、20天線(4139.34點)，挑戰50天線(4244.42點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，卓悅控股（0653）無成交，報0.113元。英皇證券集團（0717）無成交，報0.054元。火幣科技（1611）無成交，報3.8元。
東正金融（2718）獲上汽溢價25%入股71%並提全購。開市報1.2元，升21.21%。
澳博（0880）發債19億向澳娛收購海立方，滿足競投賭牌要求。開市報3元，無升跌。
阿里巴巴（9988）上季收入升9%，經調整利潤跌24%至198億元人幣，勝預期。開市報91元，升12.21%。
萬華媒體（0426）全年虧損收窄至1233萬，持有毛記葵涌（1716）收息41萬。萬華無成交，報0.16元。毛記葵涌（1716）無成交，報0.64元。
威高（1173）料全年虧損大減，仍蝕4800至6500萬元。無成交，報0.046元。
世界華文媒體（0685）去年虧轉盈，賺40萬美元。無成交，報0.28元。
佳源服務（1153）賣盤予金科服務（9666）料6月23日前敲定。佳源服務開市報1.22元，升82.09%。
金科服務（9666）開市報18.36元，升0.77%。
聯想（0992）：對國內產能保持信心，料智能設備業務短期內會繼續增長。開市報7.4元，升1.79%。
Dynam（6889）：4月新增2遊戲館，海外影像角子機擬探索線上發展。無成交，報6.65元。
百度（9888）首季經調整利潤按年跌10%勝預期。開市報133元，升14.95%。
破頂股包括，兗煤（1171）創52周高，見26.6元，開市報26.6元，升1.14%。
異動股
上升異動股，包括，佳源服務（1153）開市報1.22元，升82.09%；東正金融（2718）開市報1.2元，升21.21%；百度（9888）開市報133元，升14.95%；知乎（2390）開市報23.6元，升14.84%；寶尊電商（9991）開市報21.85元，升14.76%；阿里巴巴（9988）開市報91元，升12.21%。
下跌異動股，包括，大發地產（6111）平上市低位0.56元，開市報0.56元，跌8.2%；飛思達科技（1782）開市報0.7元，跌6.67%；佐丹奴（0709）開市報1.57元，跌4.85%；中糧家佳康（1610）開市報3.15元，跌3.96%；鴻騰（6088）開市報1.03元，跌2.83%；港鐵（0066）開市報42.65元，跌2.18%；佳源國際（2768）開市報0.57元，跌1.72%；雲康集團（2325）開市報9.35元，跌1.58%；協合新能源（0182）開市報0.75元，跌1.32%；百富環球（0327）開市報6.14元，跌1.29%；順豐同城（9699）開市報6.25元，跌1.26%。
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