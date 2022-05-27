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中國4月全國規模以上工業企業利潤降8.5% 首4月增3.5%

國統局公佈，1—4月全國規模以上工業企業實現利潤增長3.5%至總額2.66萬億元人民幣，增速較1—3月回落5.0個百分點，採礦業利潤按年增長1.46倍，繼續保持快速增長；製造業利潤下降8.3%，降幅較1—3月份擴大6.2個百分點。 4月工業企業利潤按年下降8.5%，是2020年4月以來的最差表現。分門類看，採礦業利潤按年增長1.42倍，製造業利潤下降22.4%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤下降26.8%。

國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀指，4月份，國內部分地區疫情散發多發，給工業企業生產經營造成較大衝擊，工業企業利潤出現下降。總體看，工業企業受國內疫情短期衝擊及國際形勢更趨複雜嚴峻等因素影響，4月份利潤短期承壓明顯，但隨著全國疫情形勢總體趨於穩定，企業復工復產有序推進，進一步減輕市場主體負擔的各項政策效應不斷釋放，工業企業效益狀況將逐步恢復。

1—4月份，東部地區、東北地區工業企業利潤按年分別下降16.7%、8.1%，合計影響工業企業利潤增速較1—3月份回落4.2個百分點。主要行業中，汽車製造業受衝擊較為明顯，影響製造業4月份當月利潤下降6.7個百分點。

規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額9219.5億元，按年增長13.9%；股份制企業實現利潤總額19961.5億元，增長10.7%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額6030.6億元，下降16.2%；私營企業實現利潤總額7651.4億元，下降0.6%。

採礦業實現利潤總額5435.7億元，按年增長1.46倍；製造業實現利潤總額19819.2億元，下降8.3%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額1327.3億元，下降29.3%。

在41個工業大類行業中，19個行業利潤總額按年增長，20個行業下降，1個行業由虧轉盈，1個行業持平。煤炭開采和洗選業利潤總額按年增長1.99倍，石油和天然氣開採業增長1.38倍，通用設備製造業下降24.0%，石油、煤炭及其他燃料加工業下降29.4%，電力、熱力生產和供應業下降33.0%，汽車製造業下降33.4%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降55.7%。

 

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