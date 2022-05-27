moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指升581點 升幅、成交、點數齊創一周高 仍受制50天線 全周跌19點

阿里（9988）等科技股業績後急升，推動港股、歐股、亞股齊齊受惠向上，港股三大指數齊創一周最大升幅，恒指、國指、成交金額亦見一周新高。

恒指今早高開529點，早段曾升最多663點，午後升幅收窄至377點，全日高低波幅286點。

恒指收市升581點或2.89%，報20697點，成交金額1200億元，較上日增加25.7%，是5月20日1226.68億元成交後最多；國指升205點或2.98%，報7082點。恒生科技指數收報4186點，升3.8%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。港鐵（0066）、信義光能（0968）、中海外（0688）拖累大市。

藍籌58隻升，6隻下跌，2隻無升跌。阿里巴巴（9988）升12.21%，收報91元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌1.63%，收報13.28元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，1隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）收報132.2元，升14.26%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報111.8元，跌0.18%。

恒指升穿10天線(20360.19點)、20天線(20323.58點)，受制於50天線(20852.87點)。科指升穿10天線(4142.22點)、20天線(4138.02點)受制於50天線(4243.89點)。

北水南下合計淨流入4.09億元，較上日減少86.32%，連續第15日流入，累計流入466.24億元，對上一次連續15日淨流入是3月15日。南水北上合計淨流入39.01億元人民幣，終止單日流出。

一周表現

恒指本周累跌0.1%或19點，跌幅是5月13日後最大，當時收市跌幅為0.52%；本周表現最佳的是中海油（0883），累升7.72%，其次為匯控（0005）及吉利（0175），分別升7.22%及6.73%。而表現最差的是阿里健康（0241），累跌16.48%，其次為李寧（2331）及碧桂園服務（6098），分別跌11.66%及10.39%。

國指本周累跌0.54%或38點，跌幅是5月6日後最大，當時收市跌幅為6.7%；本周表現最佳的是中海油（0883），累升7.72%，其次為百度（9888）及吉利（0175），分別升6.96%及6.73%。而表現最差的是阿里健康（0241），累跌16.48%，其次為李寧（2331）及碧桂園服務（6098），分別跌11.66%及10.39%。

科指本周累跌2.27%或97點，跌幅是5月6日後最大，當時收市跌幅為9.74%；本周表現最佳的是百度（9888），累升6.96%，其次為中芯（0981）及網易（9999），分別升6.02%及4.36%。而表現最差的是阿里健康（0241），累跌16.48%，其次為萬國數據（9698）及小鵬（9868），分別跌15.92%及12.96%。

午後消息股表現

郭明錤：iPhone 14系列推售計劃未變。未來挑戰源於需求。舜宇（2382）收報111.8元，跌0.18%；瑞聲（2018）收報15.74元，升2.34%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，卓悅控股（0653）收報0.115元，升1.77%。英皇證券集團（0717）收報0.053元，跌1.85%。火幣科技（1611）見52周低3.7元，收報3.72元，跌2.11%。

東正金融（2718）獲上汽溢價25%入股71%並提全購。創52周高，見1.28元，收報1.18元，升19.19%。

澳博（0880）發債19億向澳娛收購海立方，滿足競投賭牌要求。收報3.01元，升0.33%。

阿里巴巴（9988）上季收入升9%，經調整利潤跌24%至198億元人幣，勝預期。收報91元，升12.21%。

萬華媒體（0426）全年虧損收窄至1233萬，持有毛記葵涌（1716）收息41萬。萬華收報0.16元，無升跌。毛記葵涌（1716）收報0.74元，升15.63%。

威高（1173）料全年虧損大減，仍蝕4800至6500萬元。收報0.046元，無升跌。

世界華文媒體（0685）去年虧轉盈，賺40萬美元。收報0.285元，升1.79%。

佳源服務（1153）賣盤予金科服務（9666）料6月23日前敲定。佳源服務收報0.91元，升35.82%。金科服務（9666）收報17.9元，跌1.76%。

聯想（0992）：對國內產能保持信心，料智能設備業務短期內會繼續增長。收報7.5元，升3.16%。

Dynam（6889）：4月新增2遊戲館，海外影像角子機擬探索線上發展。收報6.72元，升1.05%。

百度（9888）首季經調整利潤按年跌10%勝預期。收報132.2元，升14.26%。

破頂股表現

破頂股包括，雲康集團（2325）創上市新高，見10.68元，收報10.6元，升11.58%；中遠海能（1138）創52周高，見5.06元，收報4.84元，跌0.21%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1.29元，收報1.26元，無升跌；中海油（0883）創52周高，見12.18元，收報12元，升3.45%；東瀛遊（6882）創52周高，見0.67元，收報0.64元，升12.28%；神華（1088）創52周高，見26.8元，收報26.35元，升1.15%；兗煤（1171）創52周高，見27.2元，收報26.55元，升0.95%；GBA集團（0261）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；樂享（6988）創52周高，見3.28元，收報3.24元，升7.64%。

破底股方面

13隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業美好（2168）低見4.12元，收報4.12元，跌3.51%；領悅服務（2165）低見0.63元，收報0.67元，跌2.9%；景瑞（1862）低見1.36元，收報1.38元，跌4.17%；睿見教育（6068）低見0.205元，收報0.208元，跌7.96%；成實外教育（1565）低見0.175元，收報0.182元，跌9%；民生教育（1569）低見0.52元，收報0.52元，跌10.34%；邁博藥業（2181）低見0.56元，收報0.61元，跌12.86%；聯康生物（0690）低見0.06元，收報0.065元，跌2.99%；嘉和生物（6998）低見2.9元，收報2.97元，跌1.33%；佳源國際（2768）低見0.32元，收報0.35元，跌39.66%。

15隻股份創52周低，其中十隻包括，檳傑科達（1665）低見0.9元，收報0.91元，跌2.15%；捷榮國際（2119）低見0.89元，收報0.89元，跌2.2%；泓富（0808）低見2.61元，收報2.61元，跌0.76%；ASM太平洋（0522）低見67.2元，收報69.25元，升2.14%；火幣科技（1611）低見3.7元，收報3.72元，跌2.11%；金川國際（2362）低見0.79元，收報0.81元，跌2.41%；五礦地產（0230）低見0.69元，收報0.71元，跌2.74%；文化傳信（0343）低見0.1元，收報0.242元，跌63.88%；中煙香港（6055）低見11.22元，收報11.38元，跌0.7%；英皇娛樂（0296）低見0.56元，收報0.58元，升1.75%。

異動股

上升異動股，包括，偉俊集團控股（1013）收報0.062元，升47.62%；佳源服務（1153）收報0.91元，升35.82%；寶尊電商（9991）收報25元，升31.3%；強泰環保（1395）收報0.199元，升21.34%；恒偉集團（8219）收報0.485元，升19.75%；東正金融（2718）創52周高，見1.28元，收報1.18元，升19.19%；超凡網絡（8121）收報0.194元，升17.58%；飛思達科技（1782）收報0.88元，升17.33%；明發（0846）收報0.35元，升16.67%；毛記葵涌（1716）收報0.74元，升15.63%；百度（9888）收報132.2元，升14.26%。

下跌異動股，包括，文化傳信（0343）見52周低0.1元，收報0.242元，跌63.88%；佳源國際（2768）創上市新低，見0.32元，收報0.35元，跌39.66%；大發地產（6111）創上市新低，見0.45元，收報0.47元，跌22.95%；BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.405元，跌16.49%；澳洲成峰高教（1752）收報0.082元，跌13.68%；邁博藥業（2181）創上市新低，見0.56元，收報0.61元，跌12.86%；聯眾（6899）收報0.143元，跌12.27%；民生教育（1569）創上市新低，見0.52元，收報0.52元，跌10.34%；華科資本（1140）收報0.53元，跌10.17%；深藍科技（1950）收報0.154元，跌9.94%；謝瑞麟（0417）收報1元，跌9.91%。

 

其他報道

美證交會把88隻中概股轉入確定除牌名單

恒大擬將190億美元債 部分以債轉股方式支付

蔚來擬在美國建廠 招聘多個海外製造崗位

一汽據報對收購滴滴股權表達興趣

金科地產境內債據報通過展期方案 延後1年兌付

滬深三大指數午後個別走 滬指全周跌0.52%

郭明錤：iPhone 14系列推售計劃未變 未來挑戰源於需求

SEC擬議兩項規定 在防止ESG「漂綠」行為

恒指半日升556點 三大指數齊創一周最大升幅及新高

安永會計師事務所據報考慮分拆審計和諮詢業務

香港今年首季BNO簽證申請者數量按季增25% 按年則跌57%

上海5月前三周總用電量恢復至去年同期78%