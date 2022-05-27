恒指今早高開529點，早段曾升最多663點，午後升幅收窄至377點，全日高低波幅286點。

恒指收市升581點或2.89%，報20697點，成交金額1200億元，較上日增加25.7%，是5月20日1226.68億元成交後最多；國指升205點或2.98%，報7082點。恒生科技指數收報4186點，升3.8%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。港鐵（0066）、信義光能（0968）、中海外（0688）拖累大市。

藍籌58隻升，6隻下跌，2隻無升跌。阿里巴巴（9988）升12.21%，收報91元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌1.63%，收報13.28元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，1隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）收報132.2元，升14.26%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報111.8元，跌0.18%。

恒指升穿10天線(20360.19點)、20天線(20323.58點)，受制於50天線(20852.87點)。科指升穿10天線(4142.22點)、20天線(4138.02點)受制於50天線(4243.89點)。

北水南下合計淨流入4.09億元，較上日減少86.32%，連續第15日流入，累計流入466.24億元，對上一次連續15日淨流入是3月15日。南水北上合計淨流入39.01億元人民幣，終止單日流出。

一周表現

恒指本周累跌0.1%或19點，跌幅是5月13日後最大，當時收市跌幅為0.52%；本周表現最佳的是中海油（0883），累升7.72%，其次為匯控（0005）及吉利（0175），分別升7.22%及6.73%。而表現最差的是阿里健康（0241），累跌16.48%，其次為李寧（2331）及碧桂園服務（6098），分別跌11.66%及10.39%。

國指本周累跌0.54%或38點，跌幅是5月6日後最大，當時收市跌幅為6.7%；本周表現最佳的是中海油（0883），累升7.72%，其次為百度（9888）及吉利（0175），分別升6.96%及6.73%。而表現最差的是阿里健康（0241），累跌16.48%，其次為李寧（2331）及碧桂園服務（6098），分別跌11.66%及10.39%。

科指本周累跌2.27%或97點，跌幅是5月6日後最大，當時收市跌幅為9.74%；本周表現最佳的是百度（9888），累升6.96%，其次為中芯（0981）及網易（9999），分別升6.02%及4.36%。而表現最差的是阿里健康（0241），累跌16.48%，其次為萬國數據（9698）及小鵬（9868），分別跌15.92%及12.96%。

午後消息股表現

郭明錤：iPhone 14系列推售計劃未變。未來挑戰源於需求。舜宇（2382）收報111.8元，跌0.18%；瑞聲（2018）收報15.74元，升2.34%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，卓悅控股（0653）收報0.115元，升1.77%。英皇證券集團（0717）收報0.053元，跌1.85%。火幣科技（1611）見52周低3.7元，收報3.72元，跌2.11%。

東正金融（2718）獲上汽溢價25%入股71%並提全購。創52周高，見1.28元，收報1.18元，升19.19%。

澳博（0880）發債19億向澳娛收購海立方，滿足競投賭牌要求。收報3.01元，升0.33%。

阿里巴巴（9988）上季收入升9%，經調整利潤跌24%至198億元人幣，勝預期。收報91元，升12.21%。

萬華媒體（0426）全年虧損收窄至1233萬，持有毛記葵涌（1716）收息41萬。萬華收報0.16元，無升跌。毛記葵涌（1716）收報0.74元，升15.63%。

威高（1173）料全年虧損大減，仍蝕4800至6500萬元。收報0.046元，無升跌。

世界華文媒體（0685）去年虧轉盈，賺40萬美元。收報0.285元，升1.79%。

佳源服務（1153）賣盤予金科服務（9666）料6月23日前敲定。佳源服務收報0.91元，升35.82%。金科服務（9666）收報17.9元，跌1.76%。

聯想（0992）：對國內產能保持信心，料智能設備業務短期內會繼續增長。收報7.5元，升3.16%。

Dynam（6889）：4月新增2遊戲館，海外影像角子機擬探索線上發展。收報6.72元，升1.05%。

百度（9888）首季經調整利潤按年跌10%勝預期。收報132.2元，升14.26%。

破頂股表現

破頂股包括，雲康集團（2325）創上市新高，見10.68元，收報10.6元，升11.58%；中遠海能（1138）創52周高，見5.06元，收報4.84元，跌0.21%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1.29元，收報1.26元，無升跌；中海油（0883）創52周高，見12.18元，收報12元，升3.45%；東瀛遊（6882）創52周高，見0.67元，收報0.64元，升12.28%；神華（1088）創52周高，見26.8元，收報26.35元，升1.15%；兗煤（1171）創52周高，見27.2元，收報26.55元，升0.95%；GBA集團（0261）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；樂享（6988）創52周高，見3.28元，收報3.24元，升7.64%。

破底股方面

13隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業美好（2168）低見4.12元，收報4.12元，跌3.51%；領悅服務（2165）低見0.63元，收報0.67元，跌2.9%；景瑞（1862）低見1.36元，收報1.38元，跌4.17%；睿見教育（6068）低見0.205元，收報0.208元，跌7.96%；成實外教育（1565）低見0.175元，收報0.182元，跌9%；民生教育（1569）低見0.52元，收報0.52元，跌10.34%；邁博藥業（2181）低見0.56元，收報0.61元，跌12.86%；聯康生物（0690）低見0.06元，收報0.065元，跌2.99%；嘉和生物（6998）低見2.9元，收報2.97元，跌1.33%；佳源國際（2768）低見0.32元，收報0.35元，跌39.66%。

15隻股份創52周低，其中十隻包括，檳傑科達（1665）低見0.9元，收報0.91元，跌2.15%；捷榮國際（2119）低見0.89元，收報0.89元，跌2.2%；泓富（0808）低見2.61元，收報2.61元，跌0.76%；ASM太平洋（0522）低見67.2元，收報69.25元，升2.14%；火幣科技（1611）低見3.7元，收報3.72元，跌2.11%；金川國際（2362）低見0.79元，收報0.81元，跌2.41%；五礦地產（0230）低見0.69元，收報0.71元，跌2.74%；文化傳信（0343）低見0.1元，收報0.242元，跌63.88%；中煙香港（6055）低見11.22元，收報11.38元，跌0.7%；英皇娛樂（0296）低見0.56元，收報0.58元，升1.75%。

異動股

上升異動股，包括，偉俊集團控股（1013）收報0.062元，升47.62%；佳源服務（1153）收報0.91元，升35.82%；寶尊電商（9991）收報25元，升31.3%；強泰環保（1395）收報0.199元，升21.34%；恒偉集團（8219）收報0.485元，升19.75%；東正金融（2718）創52周高，見1.28元，收報1.18元，升19.19%；超凡網絡（8121）收報0.194元，升17.58%；飛思達科技（1782）收報0.88元，升17.33%；明發（0846）收報0.35元，升16.67%；毛記葵涌（1716）收報0.74元，升15.63%；百度（9888）收報132.2元，升14.26%。

下跌異動股，包括，文化傳信（0343）見52周低0.1元，收報0.242元，跌63.88%；佳源國際（2768）創上市新低，見0.32元，收報0.35元，跌39.66%；大發地產（6111）創上市新低，見0.45元，收報0.47元，跌22.95%；BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.405元，跌16.49%；澳洲成峰高教（1752）收報0.082元，跌13.68%；邁博藥業（2181）創上市新低，見0.56元，收報0.61元，跌12.86%；聯眾（6899）收報0.143元，跌12.27%；民生教育（1569）創上市新低，見0.52元，收報0.52元，跌10.34%；華科資本（1140）收報0.53元，跌10.17%；深藍科技（1950）收報0.154元，跌9.94%；謝瑞麟（0417）收報1元，跌9.91%。

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