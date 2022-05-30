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內地放寬放疫 恒指半日升387點 升穿50天線 上試保力加通道頂

內地放寬放疫措施，美期、亞股向上，恒指今早高開236點後，曾收窄至升187點，其後升幅擴大至469點，高低波幅282點。

恒指半日升387點或1.87%，報21084點，成交金額734億元；國指升157點或2.22%，報7239點。恒生科技指數收報4317點，升3.12%。

騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。潤地（1109）、中銀香港（2388）、中海外（0688）拖累大市。

藍籌50隻升，15隻下跌，1隻無升跌。海底撈（6862）升7.92%，收報14.44元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌1.03%，收報38.25元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，2隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報171.9元，升8.45%；跌幅最大的是ASM太平洋（0522）收報68.5元，跌1.08%。

恒指升穿50天線(20883.92點)，並上試保力加通道頂(21295點)。科指升穿50天線(4254.67點)。

北水南下合計淨流出14.57億元，終止連續15日流入，對上一次單日淨流出是5月5日。南水北上合計淨流入48.21億元人民幣，較上日增加23.6%，連續第2日流入，累計流入87.22億元。

多間公司公布業績，績前表現如下，滔搏（6110）收報5.58元，無升跌。微博（9898）收報176元，升2.33%。華住集團（1179）收報24.85元，升3.97%。萊爾斯丹（0738）收報0.55元，升1.85%。

星島（1105）：郭曉亭減持，「玩具大王」之子蔡加讚入股，任聯席主席。收報0.48元，升10.34%。

東瀛遊（6882）7天日本團要2.9萬，指最大成本是員工隔離時的工資。收報0.65元，升1.56%。

騰訊（0700）據報年前退出《壯志凌雲2》製作，疑因涉紀念美國軍隊情節。收報348.4元，升1.93%。

北京朝陽強制減租，京客隆（0814）料減租達四至六千萬元。收報0.8元，跌2.44%。

港交所（0388）新股平台FINI第四季開始用戶登記及註冊。收報339.8元，升2.72%。

破頂股表現

破頂股包括，海昌海洋公園（2255）創上市新高，見6.72元，收報6.66元，升9.54%；雲康集團（2325）創上市新高，見11.3元，收報11.22元，升5.85%；國泰（0293）創52周高，見8.47元，收報8.29元，跌0.24%；威雅利（0854）創52周高，見4.5元，收報4.4元，升10%；中海油（0883）創52周高，見12.4元，收報12.34元，升2.83%；神冠控股（0829）創52周高，見0.52元，收報0.5元，升2.04%；樂享（6988）創52周高，見3.33元，收報3.21元，跌0.93%。

破底股方面

8隻股份創上市新低，包括景瑞（1862）低見0.485元，收報0.56元，跌59.42%；睿見教育（6068）低見0.202元，收報0.203元，跌2.4%；成實外教育（1565）低見0.169元，收報0.178元，跌2.2%；微泰醫療（2235）低見9.9元，收報10元，跌0.79%；企展控股（1808）低見0.55元，收報0.62元，跌25.3%；元力控股（1933）低見0.22元，收報0.221元，跌3.91%；意馬國際（0585）低見0.33元，收報0.33元，跌4.35%；大發地產（6111）低見0.42元，收報0.44元，跌6.38%。

5隻股份創52周低，包括首都信息（1075）低見0.29元，收報0.3元，跌4.76%；捷榮國際（2119）低見0.89元，收報0.91元，升2.25%；路勁基建（1098）低見6元，收報6.06元，無升跌；中糧包裝（0906）低見3.19元，收報3.2元，跌0.31%；卡森國際（0496）低見0.47元，收報0.47元，跌6%。

異動股

上升異動股，包括，偉俊集團控股（1013）收報0.07元，升12.9%；BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.455元，升12.35%；鴻福堂（1446）收報0.345元，升11.29%；奈雪的茶（2150）收報5.71元，升11.09%；星島（1105）收報0.48元，升10.34%；威雅利（0854）創52周高，見4.5元，收報4.4元，升10%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見6.72元，收報6.66元，升9.54%；九毛九（9922）收報17.08元，升9.35%；李寧（2331）收報57.4元，升9.02%。下跌異動股，包括，景瑞（1862）創上市新低，見0.485元，收報0.56元，跌59.42%；企展控股（1808）創上市新低，見0.55元，收報0.62元，跌25.3%；禪遊科技（2660）收報1.42元，跌19.77%；保集健康（1246）收報0.132元，跌12%；美的置業（3990）收報13.12元，跌9.89%；太陽娛樂（8082）收報0.06元，跌9.09%；山東新華製藥股份（0719）收報6.38元，跌8.6%；招商局置地（0978）收報0.69元，跌8%；福晟（0627）收報0.012元，跌7.69%；順騰（0932）收報0.125元，跌7.41%；翠華控股（1314）收報0.181元，跌7.18%。

 

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