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大和料澳博另購兩自行推廣場 料涉值5億元

澳門博彩（0880）上周宣布發行19.06億元可換股債券予母公司澳門旅遊娛樂公司，收購旗下自行推廣場的海立方所屬物業。大和資本市場估計，澳博之後會進一步收購其他自行推廣場，當中包括位於氹仔麗景灣酒店內的海島娛樂場所屬物業，及新口岸舊文華東方酒店，現稱金麗華酒店內的東方娛樂場，估計最少分別約值2億及3億元。

大和指出，若以澳博收購海立方內娛樂場的每平方呎估值10.24萬元而言，對東方娛樂場及海島娛樂場，給予前述估值。現時在澳博除了旗艦賭場新葡京、上葡京及持股51%的十六浦之外，旗下自行推廣場，其實是租用人家物業，但是由集團自行經營及打理的娛樂場。這有別於衛星場，是與第三方合作並由第三方負責管理的娛樂場，澳博在中間抽取分成。現時屬於澳博的自行推廣場，除了海立方、東方、海島之外，尚有葡京酒店內的娛樂場及海立方旁邊的回力。一般估計，在眾自行推廣場中，葡京酒店娛樂場價值相對高。

根據摩根士丹利的報告，澳博在2020年及2021年分別因為租用海立方經營場地，向澳娛繳付8000萬元及4300萬元租金，較疫情前每年繳付1億元租金為少。海立方在疫情前的2019年，共為澳博帶來6億元EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）。目前海立方約每年產生疫情前的收入40%水平。

另網上博彩媒體《GGR Asia》引述摩根士丹利的報告進一步指，澳博在尋求190億元銀行融資方面，已獲政府批准，目前正待銀行批准。若落實，該行估計，澳博可償還現有130億元債務，並新增60億元流動資金。其估計，澳博現時日均「燒錢」2200萬美元，以首季尾該集團手持17.5億元現金下，就算沒有收入，也可支持營運3個月。澳博最新報價為3.2元，升6.3%。

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