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恒指低開17點 科指跌0.03% 青啤升3%

恒指今早低開17點或0.09%，報21106點，成交金額64億元；國指今早低開3點或0.06%，報7251點。恒生科技指數開市報4350點，跌0.03%。

友邦（1299）、工行（1398）、中行（3988）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。

藍籌21隻升，23隻下跌，22隻無升跌。恒隆地產（0101）升1.23%，報14.8元，是升幅最大的藍籌，中石化（0386）跌7.71%，報3.83元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，14隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）開市報139.2元，升1.16%；跌幅最大的是明源雲（0909）開市報9.13元，跌1.62%。

恒指續高於50天線(20938.54點)。科指續高於50天線(4272.92點)。

多間公司公布業績，績前表現如下，貝殼（2423）無成交，報30.45元。卡姆丹克（0712）無成交，報0.275元。

復星（0656）折讓4.7%悉售青啤（0168）。復星開市報7.73元，升0.26%。青啤（0168）開市報67元，升3%。

富力（2777）向大股東旗下力量發展售海口物業，變相獲注資逾10億人幣。開市報2.92元，升0.34%。

吳宇辭泰加控股（6161）主席，安山金控（0033）安山系人馬全數離場。泰加停牌。安山金控（0033）開市報1.65元，跌12.7%。

友邦（1299）公布，友邦中國獲准在河南籌備分公司營運。開市報80.65元，升0.06%。

大新銀行（2356）：今年完成餘下分行數碼化改裝。開市報6.81元，升0.44%。

新城控股（1030）擬斥最多2億元回購股份。開市報3.13元，升0.64%。

阿里（9988）618促銷明開跑，推扶持措施助商家。開市報94.6元，跌0.32%。

破頂股表現

破頂股包括，渣打（2888）創52周高，見62.5元，開市報62.5元，無升跌。

破底股方面

0隻股份創上市新低。0隻股份創52周低。

異動股

上升異動股，包括，冠軍科技集團（0092）開市報0.08元，升11.11%；民生教育（1569）開市報0.58元，升9.43%；三巽控股（6611）開市報2.12元，升9.28%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）開市報6.2元，升3.16%；景瑞（1862）開市報0.76元，升5.56%；再鼎醫藥（9688）開市報24.95元，升5.27%；福森藥業（1652）開市報0.98元，升4.26%；合景悠活（3913）開市報2.5元，升4.17%；正榮服務（6958）開市報0.79元，升3.95%；FRIENDTIMES（6820）開市報1.23元，升3.36%；青啤（0168）開市報67元，升3%。

下跌異動股，包括，安山金控（0033）開市報1.65元，跌12.7%；中石化（0386）開市報3.83元，跌7.71%；萊爾斯丹（0738）開市報0.52元，跌7.14%；鞍鋼（0347）開市報3.3元，跌6.78%；統一企業中國（0220）開市報6.26元，跌6.57%；魏橋紡織（2698）開市報2.03元，跌6.45%；中國電信（0728）開市報2.84元，跌5.96%；世紀睿科（1450）開市報1.83元，跌5.18%；京投交通科技（1522）開市報0.38元，跌3.8%；麗珠醫藥（1513）開市報25元，跌3.47%。

 

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