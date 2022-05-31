國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，3個指數同步回升，表明近期疫情形勢和國際局勢變化等因素對經濟運行造成較大衝擊，但隨著高效統籌疫情防控和經濟社會發展成效顯現，經濟景氣水平較4月份有所改善。

5月份，受疫情影響較大的地區復工復產逐步推進，調查的21個行業中，PMI位於擴張區間的行業由上月的9個增加至12個，製造業景氣面呈現積極變化。

期內，產需兩端有所恢復。生產指數和新訂單指數分別為49.7%和48.2%，比上月回升5.3和5.6個百分點，表明製造業產需均有不同程度恢復，但恢復動力仍有待增強。從行業情況看，化學纖維及橡膠塑料製品、專用設備、汽車等行業生產指數高於上月10.0個百分點以上，升至擴張區間，企業生產活動加快；造紙印刷及文教體美娛用品、石油煤炭及其他燃料加工、化學原料及化學製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業新訂單指數重回擴張區間，市場需求有所回升。

價格指數繼續回落。主要原材料購進價格指數為55.8%，低於上月8.4個百分點，繼續高於55.0%，製造業原材料採購價格漲幅有所收窄，但仍處於相對較高水平。

服務業景氣回升。 5月份，全國疫情整體呈現穩定下降態勢，服務業商務活動指數為47.1%，高於上月7.1個百分點，服務業景氣度較快修復，但仍低於往年同期水平。

建築業繼續擴張。建築業商務活動指數為52.2%，低於上月0.5個百分點，仍保持擴張態勢。其中，土木工程建築業商務活動指數和新訂單指數分別為62.7%和59.1%，高於上月1.7個和6.8個百分點，均在上月較高基數水平上繼續上行，表明近期基礎設施建設持續推進，為穩增長提供有力支撐。

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