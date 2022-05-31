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恒指半日升91點 連升3日 創4周高 科指升1.7%

油價上升，美債升亦向上，市場表現反覆，恒指今早低開17點，曾跌最多94點，高位升高位升135點，半日高低波幅230點。三大指數暫連升3日及創4周高。

恒指半日升91點或0.43%，報21215點，成交金額708億元；國指升66點或0.92%，報7321點。恒生科技指數收報4430點，升1.79%。

騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。匯控（0005）、建行（0939）、港交所（0388）拖累大市。

藍籌36隻升，26隻下跌，4隻無升跌。美團（3690）升3.83%，收報181.8元，是升幅最大的藍籌，中石化（0386）跌8.67%，收報3.79元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，3隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報28.7元，升6.89%；跌幅最大的是中芯（0981）收報17.22元，跌0.81%。

恒指升穿50天線(20940.72點)。科指升穿50天線(4274.51點)。

北水南下合計淨流入4.18億元，終止連續1日流出。南水北上合計淨流入55.88億元人民幣，較上日減少20.72%，連續第3日流入，累計流入165.37億元。

多間公司公布業績，績前表現如下，貝殼（2423）收報30.7元，升0.82%。卡姆丹克（0712）收報0.295元，升7.27%。

復星（0656）折讓4.7%悉售青啤（0168）。復星收報7.71元，無升跌。青啤（0168）收報68.05元，升4.61%。

富力（2777）向大股東旗下力量發展售海口物業，變相獲注資逾10億人幣。收報2.84元，跌2.41%。

吳宇辭泰加控股（6161）主席，安山金控（0033）安山系人馬全數離場。泰加停牌。安山金控（0033）收報1.65元，跌12.7%。

友邦（1299）公布，友邦中國獲准在河南籌備分公司營運。收報81.1元，升0.62%。

大新銀行（2356）：今年完成餘下分行數碼化改裝。收報6.8元，升0.29%。

新城控股（1030）擬斥最多2億元回購股份。收報3.17元，升1.93%。

阿里（9988）618促銷明開跑，推扶持措施助商家。收報95.9元，升1.05%。

破頂股表現

破頂股包括，雲康集團（2325）創上市新高，見13元，收報12元，跌2.91%；威雅利（0854）創52周高，見4.55元，收報4.55元，升1.11%；中遠海能（1138）創52周高，見5.06元，收報4.93元，升2.92%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1.3元，收報1.3元，升4%；中海油（0883）創52周高，見12.46元，收報12.38元，升1.81%；米格國際（1247）創52周高，見1.02元，收報1.02元，升2%；渣打（2888）創52周高，見62.5元，收報61.6元，跌1.44%；飛達帽業（1100）創52周高，見1.88元，收報1.88元，升3.3%。

破底股方面

3隻股份創上市新低，包括睿見教育（6068）低見0.198元，收報0.22元，升6.28%；成實外教育（1565）低見0.166元，收報0.176元，跌5.38%；交銀國際（3329）低見0.84元，收報0.86元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，大發地產（6111）收報0.68元，升46.24%；譽宴（1483）收報0.9元，升30.43%；文化傳信（0343）收報0.325元，升27.45%；偉俊集團控股（1013）收報0.068元，升23.64%；意馬國際（0585）收報0.42元，升18.31%；威高（1173）收報0.054元，升17.39%；民生教育（1569）收報0.62元，升16.98%；明發（0846）收報0.4元，升15.94%；協鑫新能源（0451）收報0.149元，升13.74%；中國新城鎮（1278）收報0.095元，升13.1%；深藍科技（1950）收報0.171元，升12.5%。

下跌異動股，包括，安山金控（0033）收報1.65元，跌12.7%；景瑞（1862）收報0.63元，跌12.5%；毛記葵涌（1716）收報0.7元，跌10.26%；南方通信（1617）收報0.098元，跌9.26%；萊爾斯丹（0738）收報0.51元，跌8.93%；魏橋紡織（2698）見52周低1.94元，收報1.98元，跌8.76%；中石化（0386）收報3.79元，跌8.67%；中國電信（0728）收報2.78元，跌7.95%；現代傳播（0072）收報0.3元，跌7.69%；中國環保科技（0646）收報0.38元，跌7.32%。

 

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