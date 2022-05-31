上周五中港兩地監管機構「拍板」ETF（交易所買賣基金）納入互聯互通，惟業界人士反映ETF納入要求嚴格，違背了向中國投資者引入國際風險敞口的目的，因而限制海外指數的業務發展潛力。港交所（0388）證券產品發展聯席主管羅博仁（Brian Roberts）表示，ETF發行人無疑傾向更廣泛的納入範圍，但ETF通的範圍需要與股票通保持一致，而且由於是剛考慮推出，因此會從有限的範圍做起，相信未來會進一步擴大產品範圍。
中金昨日發表報告，預計合資格納入ETF通的產品僅8隻，羅博仁表示，目前還沒有公布名單，正進行初步審查，將會適時公布，又指任何超出標準以外的ETF，至少目前不會包括在內，不過強調未來希望擴大產品範圍。他期望，ETF通可以為國際和中國投資者擴大流動資金池，並進一步加強投資組合多元化。至於落實安排上，他指出，本地ETF發行商正為最終將ETF納入互聯互通做準備，並開始與內地合作夥伴制定不同的分銷和營銷安排。早前當局指，約需時兩個月準備相關工作。
此外，問及目前在岸市場已有同類ETF產品，ETF通推出後如何吸引在岸投資者轉至投資本港上市的ETF，羅博仁指出，本港的指數ETF產品成本較低，加上港股流動性強、價差低，以及指數追蹤的誤差亦是投資者的考慮因素，認為本港提供的ETF產品較中國更具競爭力。此外，他續指，目前正研究如何進一步增加二級市場的流動性，以及進一步降低價差。
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