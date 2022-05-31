moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

港交所：現階段專注推出ETF通 冀未來擴大產品範圍

上周五中港兩地監管機構「拍板」ETF（交易所買賣基金）納入互聯互通，惟業界人士反映ETF納入要求嚴格，違背了向中國投資者引入國際風險敞口的目的，因而限制海外指數的業務發展潛力。港交所（0388）證券產品發展聯席主管羅博仁（Brian Roberts）表示，ETF發行人無疑傾向更廣泛的納入範圍，但ETF通的範圍需要與股票通保持一致，而且由於是剛考慮推出，因此會從有限的範圍做起，相信未來會進一步擴大產品範圍。

中金昨日發表報告，預計合資格納入ETF通的產品僅8隻，羅博仁表示，目前還沒有公布名單，正進行初步審查，將會適時公布，又指任何超出標準以外的ETF，至少目前不會包括在內，不過強調未來希望擴大產品範圍。他期望，ETF通可以為國際和中國投資者擴大流動資金池，並進一步加強投資組合多元化。至於落實安排上，他指出，本地ETF發行商正為最終將ETF納入互聯互通做準備，並開始與內地合作夥伴制定不同的分銷和營銷安排。早前當局指，約需時兩個月準備相關工作。

此外，問及目前在岸市場已有同類ETF產品，ETF通推出後如何吸引在岸投資者轉至投資本港上市的ETF，羅博仁指出，本港的指數ETF產品成本較低，加上港股流動性強、價差低，以及指數追蹤的誤差亦是投資者的考慮因素，認為本港提供的ETF產品較中國更具競爭力。此外，他續指，目前正研究如何進一步增加二級市場的流動性，以及進一步降低價差。

其他報道

滬深三大指數半日向上 兩市成交額5506億人幣

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日 見4周高

富衛FWD 據報暫緩IPO 待市況好轉後重新進行

華潤資本擬私有化康維他

王毅：中美關係不能再惡化下去 必須做出正確抉擇

上海：6月1日起將全面恢復全市正常生產生活秩序階段

內地5月製造業PMI回升至49.6 勝預期

滬深三大指數個別走 上證小幅漲0.03%

恒指低開17點 科指跌0.03% 青啤升3%

高銀金融：高銀金融國際中心買方對終止交易提出異議

港股ADR跌270點 夜期低水212點 美期升 亞股個別發展 油價美債息升

復星折讓4.7%悉售青啤

美股休市 歐股上升 布油升穿122美元見逾2個月高