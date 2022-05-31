中金昨日發表報告，預計合資格納入ETF通的產品僅8隻，羅博仁表示，目前還沒有公布名單，正進行初步審查，將會適時公布，又指任何超出標準以外的ETF，至少目前不會包括在內，不過強調未來希望擴大產品範圍。他期望，ETF通可以為國際和中國投資者擴大流動資金池，並進一步加強投資組合多元化。至於落實安排上，他指出，本地ETF發行商正為最終將ETF納入互聯互通做準備，並開始與內地合作夥伴制定不同的分銷和營銷安排。早前當局指，約需時兩個月準備相關工作。

此外，問及目前在岸市場已有同類ETF產品，ETF通推出後如何吸引在岸投資者轉至投資本港上市的ETF，羅博仁指出，本港的指數ETF產品成本較低，加上港股流動性強、價差低，以及指數追蹤的誤差亦是投資者的考慮因素，認為本港提供的ETF產品較中國更具競爭力。此外，他續指，目前正研究如何進一步增加二級市場的流動性，以及進一步降低價差。

其他報道

滬深三大指數半日向上 兩市成交額5506億人幣

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日 見4周高

富衛FWD 據報暫緩IPO 待市況好轉後重新進行

華潤資本擬私有化康維他

王毅：中美關係不能再惡化下去 必須做出正確抉擇

上海：6月1日起將全面恢復全市正常生產生活秩序階段

內地5月製造業PMI回升至49.6 勝預期

滬深三大指數個別走 上證小幅漲0.03%

恒指低開17點 科指跌0.03% 青啤升3%

高銀金融：高銀金融國際中心買方對終止交易提出異議

港股ADR跌270點 夜期低水212點 美期升 亞股個別發展 油價美債息升

復星折讓4.7%悉售青啤

美股休市 歐股上升 布油升穿122美元見逾2個月高