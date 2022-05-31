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東瀛遊禤國全：回港7天隔離為業界復蘇最大阻力

受新冠疫情影響，旅遊業近30個月處於冰封狀態。EGL東瀛遊（6882）執行董事禤國全今日出席股東會後見記者，指現時回港需進行7天隔離的措施仍為業界全面復蘇「最大阻力」，加上相關檢疫酒店房間供應不足、費用昂貴，而航空公司運力或需時一年才有望回復正常，相信業界亦要跟隨各項因素改善方可迎來復蘇曙光。

東瀛遊去年1月遣散120位前線導遊員工，禤國全表示，集團於去年底及今年初已陸續聯絡有關員工，當中有約七成表示有意重返崗位。他續指，有見員工復職後首數月、出團數字或未及疫情前水平，並導致員工薪金比以往有所減少，因此集團將會在期間為員工提供「包薪」制度。

日本政府上周公布通關細節，東瀛遊隨即推出當地小型旅行團搶灘。禤國全透露，有關旅行團推出三日，已獲約5、6組客人報名，均為二人旅行團；惟目前仍待日本當局在未來數日確認小型旅行團人數、逗留日數、簽證等限制細節，預計最快下月15日出發。

對於上述日本7天小型旅行團定價近3萬元，禤國全表示，同樣旅行團疫情前團費僅約1萬至1.2萬元，意味現時旅費漲幅近兩倍；主要由於員工成本加重所致。他續指，在旅費高昂，加上現時本地設有入境隔離等情況下，旅行團仍獲數組客人報名，反應令人滿意。

禤國全又稱，隨着多地逐步通關，帶動度身訂造的私人旅行團需求急升，近期錄約數十位客人查詢有關旅行團資料，相信短期內業務仍以私人旅行團需求主導。

 

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