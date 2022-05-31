待完成交換要約後，公司將發行本金總額為2.8395億美元於2023年到期年息12.50%的境外美元優先票據，新票據自2022年6月1日起按年利率12.50%計息，並須於2022年12月1日及 2023年5月31日分期支付。

至於未獲接納的要約，公司指，基於目前情況，預期自身無法根據餘下現有票據的條款適時於到期時還款，將繼續與這些持有人溝通。儘管交換要約已完成，並促請餘下現有票據的持有人按照與交換要約項下條款大致相同的條款將餘下現有票據換成新票據。

公司又向餘下現有票據的持有人重申，包括公司在內的中國房企所面臨的資金流動性問題仍然相當嚴峻。交換要約旨在通過改善本集團整體財務狀況、延長債務到期情況、強化資產負債表及改善現金流量管理，為公司提供充足時間克服短期流動資金困難及現金流壓力，並認為交換要約符合其所有利益相關方的最佳利益，亦為其於即將到期的情況下可向現有票據持有人提出的最佳選項。

三巽集團（6611）方面，今年首4個月累計合同銷售金額約為9.7億元。

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