投資推廣署聯同羅兵咸永道發表綜合大灣區投資指南，為正在或計劃經香港在大灣區設立公司的外國企業提供指引。因應大灣區迅速發展形勢，為外國企業提供實務建議，並介紹大灣區的最新經濟發展，特別是區內創新及科技、金融服務、商業和專業服務、生活和創意產業，以及航空業的發展，展示經香港進入大灣區市場的致勝戰略。
指南亦對相關政府政策進行解讀，為企業在便利措施方面提出建議，並羅列相關個案作具體分析，其中包括奧雅納、金杜律師事務所、西門子、渣打銀行等企業。投資推廣署署長傅仲森表示，無論是從規模還是涉及的領域來看，大灣區蘊含的商機不容忽視，而且香港是進入大灣區市場的絕佳切入點。投資推廣署將與大灣區各招商部門合作，向全球商界展示大灣區的無限商機。
羅兵咸永道中國南部及香港地區稅務主管合夥人李尚義表示，國家政策令香港成為國際和內地企業融資並進入內地和國際市場的雙向跳板，建議企業要有「大灣區思維」，做好在區內匯聚及培養人才的計劃，提高生產力和創造力；制訂大灣區戰略，把握新的市場潛力；發揮大灣區地理優勢，打造穩健的供應鏈；以及善用政策制度加快市場進入。
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