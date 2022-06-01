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領展：續租有空間去調升 但料租戶生意需時較長恢復

領展（0823）行政總裁王國龍今午在業績記者會上表示，香港在第五波疫情所受影響大，在收緊社交距離措施下，餐飲租戶所受影響非常大。他謂，自第五波疫情後，商場人流已返到疫情前九成，停車場時租票已返到歷史高位九成，租约續租時有空間調升。不過要視乎租客而定，有些租客的租金會需要調減。在疫情期間，他們亦有短租項目提供，但是佔比不大。

隨著第五波疫情之後，王國龍稱，領展已推出優惠券幫助租戶生意，希望第六波疫情來臨時，並在預期收緊措施不會如第五波般嚴謹下，料所受影響不致太大。他不諱言，在過往三年，與商戶洽商續租時非常困難，對今天業績公布續租租金錄正增長已感開心。隨著零售市道及租客生意反彈，會有空間給予他們去調整租金，但是他預期，租客需較長時間恢復。主席聶雅倫表示，面對第六波疫情，他們保持審慎，並且觀望事態發展。

由於集團的租金收入中，分成所佔比例不高，加上很多租約是以3年為約，王國龍稱，若然是兩年前已定的租約並處於較低水平，現時洽商續租價便有較大空間去調整。即使集團有提供短租，但是所佔比例不多。因此就算近期第五波疫情過後市道回復，集團的收入未必可以迅即補上。因此集團便借助收購補底，同時消費券亦對租戶及食肆生意有助。為吸引更多駕駛新能源車的租客，他們亦會增加充電樁滿足需求，同時亦會投入科技、線上推廣。

王國龍又指，領展近期投資幾項物流物業，大部份均已處於收租狀態，將來他們會視乎機會物色投資物流物業，但是他們會以已收租項目為目標。他們的團隊中，已有具經驗又熟悉投資、租務管理的人材去跟進。集團未有確定在物流物業方面會投資多少資金及比例。聶雅倫補充，對他們而言，物流項目屬於新的資產類別，他們正在了解行業操作。

至於在內地收購方面，王國龍不諱言領展有接觸不少內房項目，但是他形容：「好的不想賣，不好的我們不想買，有些好的（項目）抵押到要他們向銀行付款，因此沒有一個項目買得到」。他估算尚未到谷底，要銀行願意削債後才有望促成內地物業恢復「有買、有賣」的情況。另集團到澳洲收購時，已和不同伙伴合作，因此可令集團在海外的發展策略加快。他稱，集團仍有留意日本及新加坡市場的投資機會。面對加息周期，首席財務總監黃國祥表示，集團已有逾六成債務屬定息工具，若孳息曲線拉平及拉長，則會給予他們空間及機會進一步去管理好債務。

 

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