恒指今早低開237點，早段曾挫最多410點，午後跌幅收窄至179點，全日高低波幅232點。

恒指收市跌212點或1%，報21082點，成交金額1036億元，較上日減少17.83%，是5月26日955.06億元成交後最少；國指跌78點或1.06%，報7267點。恒生科技指數收報4397點，跌0.8%。

中移動（0941）、比亞迪（1211）、藥明生物（2269）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、建行（0939）拖累大市。

藍籌14隻升，51隻下跌，1隻無升跌。電能實業（0006）升2.34%，收報52.5元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌5.2%，收報7.48元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，21隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）收報5.87元，升5.2%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報27.35元，跌5.53%。

恒指50天線(20960.48點)失而復得；科指曾下試50天線(4275.88點)。

北水南下合計淨流入7.02億元，較上日減少34.55%，連續第3日流入，累計流入38.95億元，對上一次連續3日淨流入是5月11日。南水北上合計淨流入31.83億元人民幣，較上日增加155.14%，連續第5日流入，累計流入292.45億元。

一周表現

恒指全周升1.86%，表現最好的是李寧（2331），累升13.96%，其後是海底撈（6862）及瑞聲（2018），分別升10.76%及10.04%。表現最差的是中石化（0386），累挫9.69%，其次為恒隆地產（0101）及龍湖（0960），分別跌5.86%及2.98%。

國指全周升2.61%，表現最好的是快手（1024），累升16.56%，其次為李寧（2331）及信達生物（1801），分別升13.96%及11.47%。表現最差的是中石化（0386），累挫9.69%，其次為翰森製藥（3692）及郵儲銀行（1658），分別跌5.74%及3.67%。

科指全周累升5.03%，表現最好的是商湯（0020），升22.04%，其次為快手（1024）及嗶哩嗶哩（9626），分別升16.56%及14.83%。表現最差的是眾安在綫（6060），累跌4.93%，其次為網易（9999）及聯想（0992），分別跌1.54%及0.4%。

恒隆地產（0101）、恒基地產（0012）及新世界發展（0017）被剔出富時已發展亞洲地產指數。恒隆見52周低13.32元，收報13.82元，跌5.08%。恒地（0012）收報32.45元，跌4.14%。新世界（0017）收報29.1元，跌3.96%。

個股今日表現

多間公司公布業績，績前表現如下，美團（3690）收報180.2元，跌1.26%。聯眾（6899）收報0.178元，升9.2%。

海昌海洋公園（2255）折讓19.6%向The Capital Group配股。創上市新高，見7.38元，收報6.92元，升1.17%。

佳源（2768）8.8億售鹽城項目，接兩份清盤呈請，今復牌。收報0.375元，升7.14%。

建業地產（0832）胡葆森售股套現近14億，河南省鐵路成次股東。收報0.75元，升15.38%。

微創醫療（0853）擬分拆業務到內地科創板上市。收報16.9元，升4.84%。

阿里影業（1060）去年首錄盈利賺1.54億人幣。收報0.69元，跌1.43%。

騰訊（0700）據報推員工薪酬改革，晉升時不作即時調薪。收報359元，跌0.39%。

蘋果據報將部分iPad生產轉移至越南，比亞迪（1211）協助建生產線。收報284.4元，升0.64%。

蔡加讚申報1.25億入股星島（1105），郭曉亭帳面蝕逾三成。收報0.66元，升50%。

領展（0823）：續租有空間去調升，但料租戶生意需時較長恢復。收報71.3元，升0.14%。

微博（9898）首季經調整盈利按年升1.7%。收報173.2元，跌1.03%。

蔚來（9866）5月交付按年升4.7%至7024輛。收報141.2元，升1.44%。

《香港01》母企南海控股（0680）旗下半島置業傳陷財困，全員今起待崗半年。停牌。

小鵬汽車（9866）5月交付量升78％至1.01萬輛。收報141.2元，升1.44%。

和黃醫藥（0013）：治濾泡性淋巴瘤藥臨床急需進口申請獲海南省批准。收報16.5元，跌2.37%。

理想（2015）上月交付1.15萬輛，按年升1.66倍。收報100.8元，跌0.2%。

破頂股表現

破頂股包括，東方海外（0316）創上市新高，見271元，收報266.4元，升4.47%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見7.38元，收報6.92元，升1.17%；康耐特光學（2276）創上市新高，見5.19元，收報4.95元，升2.91%；中遠海能（1138）創52周高，見5.32元，收報5.2元，跌0.76%；飛達帽業（1100）創52周高，見1.91元，收報1.91元，無升跌；港龍中國地產（6968）創52周高，見5.09元，收報5.09元，升5.6%；樂享（6988）創52周高，見3.43元，收報3.36元，升5.99%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括中梁（2772）低見1.89元，收報1.93元，跌3.98%；中國置業（0736）低見0.25元，收報0.26元，跌1.89%；微泰醫療（2235）低見9.01元，收報9.4元，跌3.09%；元力控股（1933）低見0.21元，收報0.229元，跌1.72%。

10隻股份創52周低，其中十隻包括，美聯集團（1200）低見0.73元，收報0.75元，跌2.6%；萊爾斯丹（0738）低見0.48元，收報0.485元，跌1.02%；新華滙富（0188）低見0.345元，收報0.345元，無升跌；中煙香港（6055）低見11.02元，收報11.14元，跌3.47%；HMVOD（8103）低見0.83元，收報0.86元，無升跌；珠光控股（1176）低見1.14元，收報1.2元，無升跌；卡賓（2030）低見2.21元，收報2.25元，跌1.75%；魏橋紡織（2698）低見1.92元，收報1.94元，跌1.02%；卡森國際（0496）低見0.47元，收報0.48元，無升跌；中遠海運（0517）低見2.19元，收報2.24元，跌1.75%。

異動股

上升異動股，包括，太陽國際（8029）收報0.445元，升53.45%；星島（1105）收報0.66元，升50%；現代傳播（0072）收報0.38元，升26.67%；依波路（1856）收報2.6元，升25.6%；稻草熊（2125）收報2.99元，升17.25%；建業新生活（9983）收報3.88元，升16.87%；建業地產（0832）收報0.75元，升15.38%；微創醫療機器人（2252）收報24.45元，升12.93%；麗展（0488）收報4.05元，升12.5%；聯眾（6899）收報0.178元，升9.2%；通天酒業（0389）收報0.109元，升7.92%。

下跌異動股，包括，雲音樂（9899）收報73.95元，跌16.3%；海螺（0914）收報34.45元，跌14.94%；中國新城鎮（1278）收報0.082元，跌13.68%；神冠控股（0829）收報0.42元，跌13.4%；雲智匯科技（1037）收報0.3元，跌11.76%；都市麗人（2298）收報0.35元，跌10.26%；中建材（3323）收報8.32元，跌9.96%；中國外運（0598）收報2.27元，跌9.92%；金利豐（1031）收報0.24元，跌9.43%；太和控股（0718）收報0.077元，跌9.41%。

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