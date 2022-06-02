積金局今日（2日）發表的最新一份《強制性公積金計劃統計摘要》指出， 今年3月底止首季，以「永久離開香港」理由提取強積金的申索數目達7,500宗 ，按季下跌13.8%，按年較少2.6%；涉及金額達20.14億元，按季跌約15.5%，按年則升約4.3%。
另外，2022年第一季提取強積金的申索總數為47,000宗，按季減少約23%。
今年首季強積金已收總供款達216.6億元，按年升1.7%，以季度計算，流入強積金計劃的供款為歷年之冠。 其中強制性供款佔75%，而自願性供款佔比達25%。
在2021至22財政年度，可扣稅自願性供款(TVC)總供款額共25.1億元，較對上一年總供款額(22.1億元)上升13%。而TVC帳戶數目亦由2021年3月底的53,000個，上升約17%至2022年3月底的62,000個。
截至2022年3月底，強積金總資產約11,200億元，較去年3月底減少4.3%。自制度在2000年實施以來的年率化淨回報率為3.6%。過去一年間，「預設投資策略」下的核心累積基金及65歲後基金的淨回報分別為3.2%及-2.3%。
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