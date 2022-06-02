另外，2022年第一季提取強積金的申索總數為47,000宗，按季減少約23%。

今年首季強積金已收總供款達216.6億元，按年升1.7%，以季度計算，流入強積金計劃的供款為歷年之冠。 其中強制性供款佔75%，而自願性供款佔比達25%。

在2021至22財政年度，可扣稅自願性供款(TVC)總供款額共25.1億元，較對上一年總供款額(22.1億元)上升13%。而TVC帳戶數目亦由2021年3月底的53,000個，上升約17%至2022年3月底的62,000個。

截至2022年3月底，強積金總資產約11,200億元，較去年3月底減少4.3%。自制度在2000年實施以來的年率化淨回報率為3.6%。過去一年間，「預設投資策略」下的核心累積基金及65歲後基金的淨回報分別為3.2%及-2.3%。

其他報道

亞馬遜明年6月結束中國Kindle業務

標普降中資銀行經濟風險趨勢展望 由「正面」下調至「穩定」

華置推百年慶生活動 向百日BB及百歲長者等送出現金券及優惠卡

恒指收市跌212點 50天線失而復得 全周升1.8% 科指升5%

多家小米關連公司因受內地監管審查 擱置上市計劃

內媒指中證監會計部主任王宗成涉嚴重違紀違法受查

匯豐事隔一周再加存息 升上1厘以上

人行：將加強穩健貨幣政策 保持經濟在合理區間運行