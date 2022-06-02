諮詢文件指，計劃於股票期權市場現行的三級持倉限額機制中新增兩個級別，持倉限額將由現時最多15萬張合約增至最多25萬張合約。股票期貨市場亦會引入類似的五級模式，最高級別的持倉限額為最多2.5萬張合約。交易所亦會就年度調整及公司行動設立分級檢討機制。

此外，諮詢文件亦建議取消適用於小型恒指期貨及期權，以及小型國企指數期貨及期權（統稱旗艦小型合約）的額外持倉限額，並將旗艦小型合約與標準恒指及國企指數期貨及期權的大額未平倉合約申報規定劃一為500張合約。

港交所聯席營運總監兼營運及企業轉型主管莊博禮指，是次提升衍生產品市場措施的建議，旨在為投資者提供更高靈活性及推動市場發展，同時確保市場設有適當的流通量申報界線，以妥善控制風險。

集團聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁表示，有關的建議是提升市場微結構，致力拓展市場參與者的多樣性的工作之一，歡迎市場人士就有關建議提出意見。

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