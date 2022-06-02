他在會上指，期望中、港市場能夠同步恢復通關，並認為若集團的業務以中場為主，內地市場對他們的業務之重要性比香港市場更重要。雖則此前傳統中介人業務備受衝擊，但是他認為，澳門最終無非是希望有一個更佳紀律、更好規範及更多投資的市場而已。中介人帶來的生意向來與金沙的業務不太相關，亦只佔高端中場一小部份生意。他料就算有部份生意流失，但是影響並非顯著。在部署新的市場發展同時，個別項目如早年開業的金沙城中心，對發展高端中場業務便不太適合，因此有需要重新定位。集團就算已花費20億美元去重新翻新物業，其實最終是不會從此停下來，資本開支亦停不了。

他認為，澳門生意恢復只是時間的問題。他相信倫敦人最終會賺很多錢，若要迎接將來更大的市場，澳門是有需要建立更多留宿設施。只要政府向他們要求，他們便會去投資，亦樂意去投資。在續牌方面，他相信澳門政府已做很好的工作，料在未來6個月會處理好續牌事宜，修法只會對博彩營運商更好，亦更有利，因此他不會投訴，若最終取得牌照，還是照常幹活。政府已給予他們很多指引，但是他不便公開談論具體內容。

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