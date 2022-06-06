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港股ADR升151點 夜期高水175點 美期升亞股跌

美股向下，港股ADR升151點或0.71%，報21233點，即月恒指夜期升313點，報21257點，夜期高水175點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.51%，折合報360.84元；阿里巴巴（9988）跌0.96%，折合報91.42元；美團（3690）升5.39%，折合報189.92元；匯控（0005）跌1.08%，折合報51.74元；建行（0939）跌0.21%，折合報5.73元。

道期現升0.167%；標期現升0.16%；納期現升0.14%。日股現跌0.24%，韓股休市，澳股現跌0.51%。

紐油現升1.28%或1.53美元，報120.4美元；布油現升1.36%或1.64美元，報121.36美元；金價現升0%或0.01美元，報1851.2美元；美國10年期債息現升0.56%或0.0165厘，報2.9497厘。

今日焦點股份可留意：

Elliott控告港交所（0388），索賠35億元，涉3月取消鎳交易。

新意網（1686）促科技園徹查土地，確保用於創科。

祥生（2599）獲省政府接手嘉慶在建項目，料錄1.27億人幣收益。

鷹普精密（1277）南通廠火災，價值1.2億機器存貨受損。

實力建業（0519）前CEO涉詐騙公司7000萬元，遭廉署起訴。

康希諾（6185）終止授輝瑞在內地推廣腦膜炎疫苗。

藥明康德（2359）︰滬生產恢復正常，料次季增長仍逾六成。

海螺環保（0587）上市逾兩個月股價累跌逾六成，海螺水泥（0914）擬出手增持。

廈門港務（3378）獲大股東溢價逾五成提私有化。

金沙（1928）：料6家營運商會取得賭牌，或翻新澳門金沙。

比亞迪（1211）5月汽車銷量升1.5倍至11.5萬輛。

兗煤澳大利亞（3668）主要股東嘉能可據報拒絕母公司要約。

松齡護老集團（1989）發盈警，料全年轉蝕最多2500萬元。

美團（3690）上季多蝕17.7%至35.86億人幣仍勝預期，經營活動支出急飈。

中國動向（3818）發盈警，料全年轉蝕最多18億元。

碧桂園（2007）5月銷售減半，融信首5月挫56%，大發急跌84%。

 

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