標普全球市場財智經濟研究部副總監JingyiPan表示，「隨着疫情回穩，香港特區私營經濟於5月加快增長。訂單需求和產出量同時彈升，觸發就業和採購活動開展新一輪擴張。雖然來自中國內地的訂單需求依然受壓，但外銷市場已一洗頽風。儘管防疫措施已然放寬，市場被抑壓的需求逐漸釋放出來，但價格和供應壓力並未因此加劇，這誠為利好訊號，繼續表明香港特區經濟於第二季正在強勁復蘇。近期走勢預告了營商環境將進一步好轉，因此香港特區的整體營商情緒維持良好」。

報告指，受惠於疫情回穩、疫限漸寬，企業的訂單需求和產出量於第二季中段增長加快。受訪業者表示，發放消費券對本地業務具刺激作用。

出口需求隨疫情持續緩和而回升，扭轉連挫4月的頽勢，但來自內地的新增業務，則因中國因應疫情採取的限制流動措施，而再受影響。

訂單需求轉殷，帶動了5月的就業增長，並推動企業擴充採購，不但結束先前4月的緊縮期，還順勢儲備更多存貨。

由於中國內地受疫情干擾，加上航運及人力限制，因此供應商繼續拖延5月的交貨期，惟倒退程度已較上月緩和。

企業於5月進一步積壓工作，其擴張速度更是去年12月以來最急。受訪業者表示，在供應鏈瓶頸、訂單增長的情況下，累積更多未完工作。

價格方面，由於採購成本與薪資同時上漲，5月的投入成本繼續攀升。調查資料顯示，原材料與運輸成本飈高，帶動了採購價格通脹。另一方面，企業基於通脹等不同原因，調整了員工的薪酬。為減輕負擔，企業再度將部分成本轉嫁客戶；但不管投入成本，還是產出價格的通脹率，都比上月放緩。

企業5月持續看好未來的經營前景，但不及上月樂觀。受訪業者普遍期待，市場需求隨著疫情緩解，可望進一步復蘇。

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