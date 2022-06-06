moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

香港PMI升至54.9創11年新高

5月標普全球香港特區採購經理指數(PMI)經季節調整後，由上月的51.7升至54.9，反映私營經濟連續兩月擴張，並創下2011年3月以來最佳增長率。顯示隨着疫情回穩，企業新接的訂單逐漸回流，因此積極復產，並重新吸納人手，擴充採購活動。

標普全球市場財智經濟研究部副總監JingyiPan表示，「隨着疫情回穩，香港特區私營經濟於5月加快增長。訂單需求和產出量同時彈升，觸發就業和採購活動開展新一輪擴張。雖然來自中國內地的訂單需求依然受壓，但外銷市場已一洗頽風。儘管防疫措施已然放寬，市場被抑壓的需求逐漸釋放出來，但價格和供應壓力並未因此加劇，這誠為利好訊號，繼續表明香港特區經濟於第二季正在強勁復蘇。近期走勢預告了營商環境將進一步好轉，因此香港特區的整體營商情緒維持良好」。

報告指，受惠於疫情回穩、疫限漸寬，企業的訂單需求和產出量於第二季中段增長加快。受訪業者表示，發放消費券對本地業務具刺激作用。

出口需求隨疫情持續緩和而回升，扭轉連挫4月的頽勢，但來自內地的新增業務，則因中國因應疫情採取的限制流動措施，而再受影響。

訂單需求轉殷，帶動了5月的就業增長，並推動企業擴充採購，不但結束先前4月的緊縮期，還順勢儲備更多存貨。

由於中國內地受疫情干擾，加上航運及人力限制，因此供應商繼續拖延5月的交貨期，惟倒退程度已較上月緩和。

企業於5月進一步積壓工作，其擴張速度更是去年12月以來最急。受訪業者表示，在供應鏈瓶頸、訂單增長的情況下，累積更多未完工作。

價格方面，由於採購成本與薪資同時上漲，5月的投入成本繼續攀升。調查資料顯示，原材料與運輸成本飈高，帶動了採購價格通脹。另一方面，企業基於通脹等不同原因，調整了員工的薪酬。為減輕負擔，企業再度將部分成本轉嫁客戶；但不管投入成本，還是產出價格的通脹率，都比上月放緩。

企業5月持續看好未來的經營前景，但不及上月樂觀。受訪業者普遍期待，市場需求隨著疫情緩解，可望進一步復蘇。

 

其他報道

港股ADR升151點 夜期高水175點 美期升亞股跌

美國或取消部分商品關稅

Elliott控告港交所 索賠35億元 涉3月取消鎳交易