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港股ADR跌7點 夜期低水179點 美期亞股下跌

美股向上，港股ADR跌7點或0.03%，報21646點，即月恒指夜期跌123點，報21475點，夜期低水179點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.33%，折合報366.4元；阿里巴巴（9988）升0.16%，折合報97.1元；美團（3690）跌0.18%，折合報197.75元；匯控（0005）跌0.52%，折合報52.38元；建行（0939）跌0.38%，折合報5.8元。

道期現跌0.23%；標期現跌0.22%；納期現跌0.32%。日股現跌0.11%，韓股現跌0.81%，澳股現跌0.61%。

紐油現升0.1%或0.12美元，報118.62美元；布油現升0.07%或0.08美元，報119.6美元；金價現跌0.18%或3.46美元，報1837.97美元；美國10年期債息現升0%或0厘，報3.0399厘。

今日焦點股份可留意：

港交所（0388）公布，Jane Street告LME索賠1.2億，涉取消鎳合約交易。

雅居樂（3383）上月賣樓收入跌四成，德信中國合約銷售少66%。

梧桐證券（0613）獲中譽集團（0985）斥5000萬元入股8.48%。

南海控股（0680）︰未能履行財務義務，部分資產遭凍結。

廣汽（2238）5月汽車銷量升3.5％。

中電（0002）聯同中電源動及ESR合作，在香港及大灣區推動碳中和。

寶龍商業（9909）終止向母企寶龍地產（1238）購辦公樓交易。

陽光房地產（0435）：落實第二期8億元可持續發展表現掛鈎貸款。

爪哇（0251）斥6.27億購渣甸山龍風臺15伙，擬重建成豪宅收租。

合景泰富（1813）上月合約銷售跌64%。

 

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