根據規則，廣期所每周設5個交易日進行期貨及期權交易，每個交易日分日盤和夜盤交易時段，日盤分為3節，分別為上午9時至10時15分、10時30分至11時30分和下午1時30分至3時；夜盤只設1節，具體時間和交易品種將另行公布。

參與者資格方面，要求個人客戶在開通交易權限前連續5個交易日，保證金賬戶餘額均不低於10萬元（人民幣，下同）；要具有累計不少於10個交易日和20筆及以上的境內交易場所期貨合約或者期權合約仿真交易成交記錄；或者是近三年內有10筆及以上的境內期貨、期權合約或其他衍生品交易成交記錄；亦或者是近三年內具有10筆及以上的認可境外成交記錄。

廣期所亦將按品種實行做市商資格管理，做市商資格至少要具備淨資產不低於5000萬元、最近3年無重大違法違規記錄、具有交易所認可做市經驗等。此外，廣期所也開放予境外參與者，境外經紀機構只要淨資本不低於3000萬元、持續經營2年以上及所在地與中證監簽訂監管合作諒解備忘錄，即可接受境外客戶或境外中介機構，在廣期所從事境內特定品種期貨交易；非經紀的境外機構，則需要淨資產不低於1000萬元才可參與交易。

廣期所去年4月成立，共設16項期貨交易品種，包括碳排放權、電力等能源價格改革產品，以及具有大灣區與「一帶一路」特點的區域特色品種，不過目前還未推出首款期貨產品。

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