恒指收市跌122點或0.56%，報21531點，成交金額1400億元，較上日增加1.13%，是5月31日2456.02億元成交後最多；國指跌32點或0.43%，報7467點。恒生科技指數收報4599點，跌0.05%。科指雖向下，但連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是4月28日。

阿里巴巴（9988）、美團（3690）、港交所（0388）貢獻恒指較多。匯控（0005）、友邦（1299）、建行（0939）拖累大市。

藍籌16隻升，49隻下跌，1隻無升跌。阿里健康（0241）升7.44%，收報4.33元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌5.13%，收報120.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，16隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報4.33元，升7.44%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報120.1元，跌5.13%。

恒指10天線(20919.87點)升近50天線(20971.52點)，指數續低於100天線(22087.39點)及高於50天線，曾一度升穿保力加通道頂(21743點)。

科指10天線(4316.49點)升穿50天線(4281.88點)，指數續低於100天線(4746.59點)及高於10天線，同樣曾升穿保力加通道頂(4607點)。

北水南下合計淨流入12.44億元，較上日減少17.23%，連續第5日流入，累計流入66.41億元，對上一次連續5日淨流入是2022年5月13日。南水北上合計淨流入46.07億元人民幣，較上日減少59.07%，連續第7日流入，累計流入451.07億元。

午後消息股表現

力高（1622）5月銷售額跌60%。收報1.93元，升1.05%。

今早及隔晚消息股表現

嗶哩嗶哩（9626）據報裁員20%，集中在遊戲、直播和商業化業務。收報197.8元，跌0.3%。

港交所（0388）公布，Jane Street告LME索賠1.2億，涉取消鎳合約交易。收報352.2元，升1.32%。

雅居樂（3383）上月賣樓收入跌四成，德信中國合約銷售少66%。收報3元，跌0.99%。

梧桐證券（0613）獲中譽集團（0985）斥5000萬元入股8.48%。梧桐證券收報0.43元，升1.18%。中譽集團（0985）收報2.3元，無升跌。

南海控股（0680）︰未能履行財務義務，部分資產遭凍結。停牌。

廣汽（2238）5月汽車銷量升3.5％。收報7.79元，升1.17%。

中電（0002）聯同中電源動及ESR合作，在香港及大灣區推動碳中和。收報76.95元，跌0.84%。

寶龍商業（9909）終止向母企寶龍地產（1238）購辦公樓交易。寶龍商業收報6.54元，升7.74%。寶龍地產（1238）收報2元，跌1.48%。

陽光房地產（0435）：落實第二期8億元可持續發展表現掛鈎貸款。收報3.82元，跌0.26%。

爪哇（0251）斥6.27億購渣甸山龍風臺15伙，擬重建成豪宅收租。收報5.55元，無升跌。

合景泰富（1813）上月合約銷售跌64%。收報2.28元，升0.88%。

破頂股表現

破頂股包括，東方海外（0316）創上市新高，見284.8元，收報279.4元，升2.8%；知乎（2390）創上市新高，見28.25元，收報28.1元，升10.85%；第七大道（0797）創52周高，見2.65元，收報2.65元，升1.92%；中遠海能（1138）創52周高，見5.75元，收報5.6元，升6.06%；廈門港務（3378）創52周高，見2.14元，收報2.13元，無升跌；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1.37元，收報1.34元，跌0.74%；中煤能源（1898）創52周高，見7.6元，收報7.45元，升0.95%；飛達帽業（1100）創52周高，見1.96元，收報1.93元，升1.05%。

破底股方面

7隻股份創上市新低，包括富力（2777）低見2.28元，收報2.29元，跌4.58%；遠洋集團（3377）低見1.27元，收報1.29元，跌1.53%；中梁（2772）低見1.84元，收報1.84元，跌1.6%；元力控股（1933）低見0.204元，收報0.204元，跌2.86%；永嘉集團（3322）低見0.25元，收報0.27元，跌3.57%；長城環亞（0583）低見0.221元，收報0.239元，升1.7%；和譽（2256）低見3.53元，收報3.53元，跌5.61%。

8隻股份創52周低，包括海螺（0914）低見32.4元，收報33.65元，升2.91%；大昌集團（0088）低見4.41元，收報4.49元，無升跌；新華滙富（0188）低見0.345元，收報0.345元，無升跌；卓能（0131）低見1.98元，收報1.98元，跌1%；正商實業（0185）低見2.7元，收報2.73元，跌2.5%；HMVOD（8103）低見0.83元，收報0.89元，升3.49%；魏橋紡織（2698）低見1.89元，收報1.91元，跌0.52%；海螺創業（0586）低見17.72元，收報17.98元，跌0.33%。

異動股

上升異動股，包括，飛魚科技（1022）收報0.73元，升121.21%；中教控股（0839）收報6.34元，升20.99%；旭通（1826）收報0.127元，升17.59%；天立教育（1773）收報0.74元，升17.46%；青瓷遊戲（6633）收報4.8元，升17.07%；中匯（0382）收報2.66元，升15.65%；希望教育（1765）收報0.52元，升14.29%；太陽娛樂（8082）收報0.072元，升12.5%；盛諾集團（1418）收報0.182元，升11.66%；新高教（2001）收報2.69元，升11.16%；知乎（2390）創上市新高，見28.25元，收報28.1元，升10.85%。

下跌異動股，包括，樂享（6988）收報2.31元，跌35.83%；樂透互娛（8198）見52周低0.25元，收報0.25元，跌16.67%；明發（0846）收報0.33元，跌15.38%；企展控股（1808）收報0.6元，跌13.04%；冠均國際（1629）收報0.37元，跌11.9%；瑞風新能源（0527）收報0.155元，跌11.43%；太睿國際控股（1010）見52周低0.65元，收報0.71元，跌11.25%；中建富通（0138）收報0.182元，跌11.22%；福晟（0627）收報0.016元，跌11.11%；金匯（8160）收報0.108元，跌9.24%；再鼎醫藥（9688）收報21.45元，跌9.11%。

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