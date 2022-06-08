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恒指今早高開257點 遊戲股上揚 嗶哩嗶哩飈11%

恒指今早高開257點或1.2%，報21788點，成交金額33億元；國指今早高開106點或1.43%，報7574點。恒生科技指數開市報4697點，升2.13%。

有消息稱滴滴等公司旗下APP獲准恢復新用户註冊，ATMX全線走高，阿里巴巴（9988）升4.66%，報103.4元，是升幅最大的藍籌；騰訊（0700）升2.01%，報375元；美團（3690）升2.71%，報204.4元；小米（1810）升1.15%，報12.28元。

藍籌中以煤氣（0003）表現最差，開市跌2.34%，報8.76元。

中國60款國產網絡遊戲通過審批獲得版號，遊戲股上揚。嗶哩嗶哩（9626）開市報220元，升11.22%，心動公司（2400）升5.64%，報25.3元；中手遊（0302）升3.83%，開報2.17元。

內地各大教育機構頻發招生學額大增，教育股走高。中教控股（0839）開市報6.56元，升3.47%；宇華教育（6169）開市報1.25元，升5.04%；希望教育（1765）開市報0.57元，升9.62%。

 

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