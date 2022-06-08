美國、英國和歐盟因應俄羅斯入侵烏克蘭對越來越多的實體和個人實施了制裁，這包括一大批俄羅斯官員、立法人員和軍官。西方各國政府還把目標對準了俄羅斯億萬富翁、商界人士以及普京的朋友和家人。

作為回應，俄羅斯政府也推出了對西方官員的制裁名單。周一晚間，俄羅斯政府在名單裡增加了一些知名的美國商界領袖。俄羅斯外交部表示，將對數十名美國公民實施制裁，稱這是回應「美國對俄羅斯政治和公眾人物以及國內企業代表不斷擴大的制裁。」

俄羅斯政府稱，被點名的有關人士將被列入「阻止名單」，意味著將無限期禁止他們前往俄羅斯。

俄羅斯外交部周一晚間公布的這份名單共涉及61名美國人，部分美國政府官員也在其列。面臨制裁的官員包括美國財政部長耶倫(Janet Yellen)、能源部長Jennifer Granholm和白宮通訊聯絡辦公室主任Kate Bedingfield。

受制裁的還有標普全球、穆迪公司及惠譽集團旗下評級機構的高管，烏克蘭戰爭爆發後，這幾家評級機構都迅速採取行動，下調了俄羅斯的信用評級。

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