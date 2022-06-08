恒指半日升366點或1.7%，報21897點，成交金額1000億元；國指升153點或2.05%，報7621點。恒生科技指數收報4754點，升3.37%。
科技股大漲，「ATMX」全線走高，阿里巴巴（9988）升8.1%，收報106.8元；騰訊（0700）升4.68%，收報384.8元；美團（3690）升3.62%，收報206.2元；小米（1810）升1.15%，收報12.28元。
藍籌中，阿里健康（0241）升8.78%，收報4.71元，是升幅最大的藍籌；煤氣（0003）跌4.24%，收報8.59元，是跌幅最大的藍籌。
中國60款國產網絡遊戲通過審批獲得版號，遊戲股向好。嗶哩嗶哩（9626）收報228元，升15.27%；心動公司（2400）升4.59%，報25.05元；中手遊（0302）升4.313%，報2.18元；網龍（0777）收報15.88元，升4.06%；IGG（0799）收報3.47元，升6.44%；創夢天地（1119）收報5.2元，升0.97%。
生科股表現強勢，榮昌生物（9995）收報35.3元，升10.31%；百濟神州（6160）收報97.5元，升12.52%；藥明生物（2269）收報68.55元，升6.03%；信達生物（1801）收報27.9元，升9.84%；藥明巨諾（2126）收報7.95元，升4.19%；微創醫療機器人（2252）收報26.5元，升11.58%。
綠景中國（0095）旗下四達實業獲萬科注資23億人民幣，半日收報1.32元，大升51.72%。
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