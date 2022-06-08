劉德音提及美國建廠進度時說，一切按計劃進行，成本較預期高，惟台積電能應付，聘請人才方面較台灣難一些，惟目前人員招募已達到期望的人數，招募上沒有問題。

劉德音指出，雖然美國當地供應鏈沒有台灣完整，惟相信台積電、英特爾、三星陸續建廠後，供應鏈將會更有競爭力。

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劉德音又指出，全球仍持續通脹，包括俄烏戰爭和中國疫情封城等問題令供應受限制，惟目前情況稍為緩和，對半導體高科技業無直接影響，不過長期對需求可能造成影響，情況尚需要觀察。

對於台積電早前上調全年營收展望，董事長劉德音表示，集團正進入高結構性增長年，預計今年營收預期增長30%。今年初集團原預計全年營收升幅為20%。

集團今日同時重申，截至6月底止，第二季銷售額將至176億美元至182億美元，高於市場預估的169億美元；並預計，第二季毛利潤率將由一季度55.6%，擴大至56%至58%，營業淨利率為45%至47%。

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